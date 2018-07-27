Незадекларированные медицинские изделия на 1,8 млн руб. обнаружили у пассажира на таможне в Шереметьево

Прибывший авиарейсом из столицы Китая пассажир пытался провезти незадекларированные медицинские изделия общей стоимостью более 1,8 млн руб., сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

«В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Пекин-Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России ) выявили гражданина КНР 1973 г. рождения, который пытался провезти незадекларированные медицинские изделия. При проведении рентгеноскопии багажа, предъявленного пассажиром, инспектор обратил внимание на большое количество однородных предметов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при досмотре багажа сотрудники таможни обнаружили 820 медицинских изделий: блокирующие винты, моноаксиальные и полиаксиальные педикулярные винты, бедренные антеградные штифты, плечевой и тибиальный штифты.

«Мужчина пояснил, что привез импланты общей стоимостью 200 долл. Товары приобрел в магазине, чеков и документов на продукцию не имеет, везет другу. Согласно заключению эксперта, таможенная стоимость задержанных товаров составила 1 млн 821 тыс. 330 руб.», — указано в сообщении.