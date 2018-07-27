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Незадекларированные медицинские изделия на 1,8 млн руб. обнаружили у пассажира на таможне в Шереметьево
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Незадекларированные медицинские изделия на 1,8 млн руб. обнаружили у пассажира на таможне в Шереметьево 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Прибывший авиарейсом из столицы Китая пассажир пытался провезти незадекларированные медицинские изделия общей стоимостью более 1,8 млн руб., сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.
«В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Пекин-Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) выявили гражданина КНР 1973 г. рождения, который пытался провезти незадекларированные медицинские изделия. При проведении рентгеноскопии багажа, предъявленного пассажиром, инспектор обратил внимание на большое количество однородных предметов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что при досмотре багажа сотрудники таможни обнаружили 820 медицинских изделий: блокирующие винты, моноаксиальные и полиаксиальные педикулярные винты, бедренные антеградные штифты, плечевой и тибиальный штифты.
«Мужчина пояснил, что привез импланты общей стоимостью 200 долл. Товары приобрел в магазине, чеков и документов на продукцию не имеет, везет другу. Согласно заключению эксперта, таможенная стоимость задержанных товаров составила 1 млн 821 тыс. 330 руб.», — указано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 («Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию») и ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в РФ» КоАП РФ.
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