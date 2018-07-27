«История Севастополя как города-героя создавалась выходцами из всех уголков России»

«Комментируя сложившуюся ситуацию, достаточно трудно было дифференцировать личностные впечатления и профессиональную логику. Как житель города уже далеко не в первом поколении могу сказать, что мы можем и должны любить свой город, гордиться им. Но не собой в этом городе. Подвиги героев, создавшие историю Севастополя , это не наше личное достижение, а возможность и обязанность сохранить и передать память о них нашим потомкам. История Севастополя как города-героя создавалась выходцами из всех уголков России . Адмирал Лазарев городился во Владимире , адмирал Нахимов — в селе Городок Смоленской губернии, Людмила Павлюченко — в Белой Церкви под Киевом. Слава Севастополя — это слава всей России, а не отдельно взятых наших современников, которым волею судьбы повезло жить в этом городе, и которые позволяют себе переводить ее в разряд своих личных достижений, артикулируя „бытовой шовинизм“.

С профессиональной точки зрения могу отметить следующее.

Во-первых, четко прослеживается внедрение в массовое сознание индикаторов, по которым выстраивается конфликтная дихотомия „свой-чужой“. Свой „севастополец“, „хороший“, „защитник интересов горожан“ и так далее. „Чужой“ — несевастополец, то есть выходец из других регионов России, априори несущий только негатив. Другими словами, у жителей города формируется ярко выраженная конфликтная идентичность, когда принадлежность в другим регионам России позиционируется в качестве негативного маркера.

Во-вторых, данные посылы говорят либо о крайне ограниченности их авторов либо о целенаправленном формировании негативного отношения к другим народам и регионам России, общероссийской идентичности в целом. Ключевым фактором здесь может являть либо политическая целесообразность, сохранение своей принадлежности в властным кругам, либо экономическая целесообразность. Одно можно сказать точно, подобные заявления откровенно препятствуют интеграции Севастополя в политико-правовое пространство Российской Федерации, формируют негативное отношение к другим городам и территориям Российской Федерации и к России как к многонациональному государству в целом.

В-третьих, негативные или пренебрежительные комментарии в адрес каких-либо народов способствуют разжиганию межнациональной розни, формированию шовинизма и ксенофобии, что угрожает, в том числе, и национальной безопасности государства.