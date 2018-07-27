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«История Севастополя как города-героя создавалась выходцами из всех уголков России»
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«История Севастополя как города-героя создавалась выходцами из всех уголков России» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Комментируя сложившуюся ситуацию, достаточно трудно было дифференцировать личностные впечатления и профессиональную логику. Как житель города уже далеко не в первом поколении могу сказать, что мы можем и должны любить свой город, гордиться им. Но не собой в этом городе. Подвиги героев, создавшие историю Севастополя, это не наше личное достижение, а возможность и обязанность сохранить и передать память о них нашим потомкам. История Севастополя как города-героя создавалась выходцами из всех уголков России. Адмирал Лазарев городился во Владимире, адмирал Нахимов — в селе Городок Смоленской губернии, Людмила Павлюченко — в Белой Церкви под Киевом. Слава Севастополя — это слава всей России, а не отдельно взятых наших современников, которым волею судьбы повезло жить в этом городе, и которые позволяют себе переводить ее в разряд своих личных достижений, артикулируя „бытовой шовинизм“.
С профессиональной точки зрения могу отметить следующее.
Во-первых, четко прослеживается внедрение в массовое сознание индикаторов, по которым выстраивается конфликтная дихотомия „свой-чужой“. Свой „севастополец“, „хороший“, „защитник интересов горожан“ и так далее. „Чужой“ — несевастополец, то есть выходец из других регионов России, априори несущий только негатив. Другими словами, у жителей города формируется ярко выраженная конфликтная идентичность, когда принадлежность в другим регионам России позиционируется в качестве негативного маркера.
Во-вторых, данные посылы говорят либо о крайне ограниченности их авторов либо о целенаправленном формировании негативного отношения к другим народам и регионам России, общероссийской идентичности в целом. Ключевым фактором здесь может являть либо политическая целесообразность, сохранение своей принадлежности в властным кругам, либо экономическая целесообразность. Одно можно сказать точно, подобные заявления откровенно препятствуют интеграции Севастополя в политико-правовое пространство Российской Федерации, формируют негативное отношение к другим городам и территориям Российской Федерации и к России как к многонациональному государству в целом.
В-третьих, негативные или пренебрежительные комментарии в адрес каких-либо народов способствуют разжиганию межнациональной розни, формированию шовинизма и ксенофобии, что угрожает, в том числе, и национальной безопасности государства.
И в заключение могу отметить следующие, абсолютно неважно из какого региона Российской Федерации человек. Главное — это его профессионализм, желание и умение работать на благо города. Не бывает результата без преодоления проблем, и не ошибается только тот, кто ничего не делает. Конфликты в профессиональной сфере — явление неизбежное и зачастую приводящее в разрешению существующих противоречий. Главное — работать, а не заниматься популизмом и присваивать себе лавры, добытые кровью наших предков из разных регионов России, отдавших за жизнь за свою Родину защищая и освобождая Севастополь, восстанавливая его из руин. А существующие претензии необходимо решать либо за рабочим столом, либо через обращение в надзорные и правоохранительные органы, а не присваивая себе исключительное право на возможность жить и работать в нашем городе, на развитие которого сейчас направлены огромные федеральные средства, которые формируются из налогов, которые платят все жители России, в том числе и Удмуртии».
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