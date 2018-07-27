Отечественные производители оборудования продемонстрируют свои разработки на сырном фестивале в Московской области

В мероприятии примут участие сыровары из более чем 70 крестьянско-фермерских хозяйств, а количество гостей фестиваля превысит 50 000 человек. Уже не первый год фестиваль становится площадкой для налаживания деловых контактов и взаимного обмена опытом, а участие в нем фермеров способствует повышению привлекательности и узнаваемости их продукции на рынке.

Организация выставок оборудования на подобных мероприятиях будет способствовать продвижению российского оборудования на внутреннем рынке, укреплению имиджа российских машиностроительных предприятий и увеличению объемов реализации продукции, —

отметил директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой

Справочно:

«Истринский сырный фестиваль: 4 года санкциям» состоится на территории крестьянского-фермерского хозяйства Олега Сироты в д. Дубровское Истринского района Московской области и будет открыт для посещения всеми желающими с 3 по 5 августа 2018 и. Вход на мероприятие свободный.