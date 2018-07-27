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Отечественные производители оборудования продемонстрируют свои разработки на сырном фестивале в Московской области
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Отечественные производители оборудования продемонстрируют свои разработки на сырном фестивале в Московской области 

Министерство промышленности и торговли РФ 3 часа назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
С 3 по 5 августа 2018 г. в д. Дубровское Истринского района Московской области состоится «Истринский сырный фестиваль: 4 года санкциям» Олега Сироты.
В мероприятии примут участие сыровары из более чем 70 крестьянско-фермерских хозяйств, а количество гостей фестиваля превысит 50 000 человек. Уже не первый год фестиваль становится площадкой для налаживания деловых контактов и взаимного обмена опытом, а участие в нем фермеров способствует повышению привлекательности и узнаваемости их продукции на рынке.
При поддержке Минпромторга России и Ассоциации «Росспецмаш» на сырном фестивале организуется выставка отечественных производителей машин и оборудования для сыроварения и животноводства. Посетители смогут ознакомиться с новейшими разработками в области оборудования для сыроделия от ведущих российских машиностроителей в отрасли: ООО «Гигамаш» (Московская область), ООО «Мистер Градус» (Ярославская область), ООО «ММР» (Кировская область), ООО «Завод молочных машин» (Вологодская область), ООО «Эльф4М ТД» (Рязанская область), ООО «Молочные технологии» (г. Москва). Кроме того, ОАО «ГОЗСА» (Московская область) представит клетки для содержания домашней птицы и откорма кроликов в условиях крестьянско-фермерских хозяйств.
Организация выставок оборудования на подобных мероприятиях будет способствовать продвижению российского оборудования на внутреннем рынке, укреплению имиджа российских машиностроительных предприятий и увеличению объемов реализации продукции, —
отметил директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой.
Справочно:
«Истринский сырный фестиваль: 4 года санкциям» состоится на территории крестьянского-фермерского хозяйства Олега Сироты в д. Дубровское Истринского района Московской области и будет открыт для посещения всеми желающими с 3 по 5 августа 2018 и. Вход на мероприятие свободный.
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