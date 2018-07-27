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Один большой цветник «сплели» вологжане в селе Молочное
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Один большой цветник «сплели» вологжане в селе Молочное 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Несколько десятков клумб, оформленных различными арт-объектами, создали этим летом жители села. Идеи и материалы поделок, персонажи отличаются. Работы вологжан объединяет то, все они участвуют в городском проекте «Цветущий город». На конкурс заявились 20 жителей Молочного.
Ольга Головкина, например, начала выращивать цветы и мастерить игрушки еще зимой. Как только тает снег, оформляет их во дворе на радость себе и окружающим, а также для проекта «Цветущий город».
«Я создаю маленькие сюжеты из игрушек, цветов и разных поделок. Всё своими руками из подручных материалов. Мастерю что-то круглый год, чтобы была красота. Ходят к нам и жители других домов: смотрят, фотографируются. Очень нравится всем! — рассказывает участница конкурса «Цветущий город» Ольга Головкина. — Эту красоту я создаю уже третий год».
Жители Молочного принимают активное участие в «Цветущем городе»: участвуют и дворы, и учреждения, и магазины.
«Очень хороший двор на Шмидта, 11. В прошлом году его жильцы заняли третье место в номинации «Лучший цветущий двор», — комментирует специалист Центра по работе с населением Татьяна Плотникова. — Многие жители Молочного готовятся к проекту заранее. Они даже зимой делают разные арт-объекты, чтобы поставить их летом, чтобы у каждого двора была красота!».
Сейчас в «Цветущем городе» участвуют 20 жителей Молочного. Это вместе с учреждениями социальных услуг, которых в селе много. На территории Октябрьского дома-интерната оформлены четыре клумбы совместно сотрудниками и проживающими. В конкурсе учреждение участвует уже четвертый год. Все поделки, кстати, создаются на занятиях по труду.
Рядом с тремя корпусами Октябрьского интерната — Областной дом ветеранов. Он так же давно участвует в «Цветущем городе». Сейчас здесь 226 жильцов. Многие заняты благоустройством.
«В этом году у нас появились новые арт-объекты. Это белые мостики, белые тумбы, новые клумбы. Каждый год мы хотим привнести что-то новое для нашего благоустройства, поэтому мы придумываем всё новые и новые арт-объекты, — поясняет методист БУ СО Вологодской области «Областной дом ветеранов» Екатерина Утюгова.
От одного до другого конца села Молочное — всюду творческие жители. В основном по личной инициативе они делают дворы и улицы уютными. А конкурс — лишь способ рассказать об этом другим.
На сегодняшний день вологжане отправили более 150 заявок. Итоги конкурса «Цветущий город» подведут в сентябре. А пока вологжане продолжают писать добрые цветочные истории. Заявить о своем цветнике можно в Центре по работе с населением или на сайте городской администрации.
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