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В Юбилейном микрорайоне Краснодара отправят под снос 50 гаражей
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В Юбилейном микрорайоне Краснодара отправят под снос 50 гаражей 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О том, что мэрия города проводит очередную уборку незаконно возведенных объектов стало известно сегодня.
«Еще 50 гаражей под снос. На этот раз в Юбилейном. Все они незаконные. Под зачистку попадают все «припаркованные» железяки вдоль домов №№ 21 — 25 на Рождественской Набережной», — отметил Владимир Вербицкий.
Представитель мэрии напомнил, что владельцы самовольно установленных гаражей не платят арендную плату за землю. А гаражи часто располагаются под линиями электропередачи, у водозаборов, рядом с объектами социальной инфраструктуры. Все это тоже запрещено вопреки законам.
«Поэтому особенно активно расчищаем территорию у школ, детских садов, парков и скверов», — уточнил Вербицкий.
В 2017 году в Краснодаре демонтировали 111 гаражей, с начала 2018 года — более 50-ти.
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