В Юбилейном микрорайоне Краснодара отправят под снос 50 гаражей

О том, что мэрия города проводит очередную уборку незаконно возведенных объектов стало известно сегодня.

«Еще 50 гаражей под снос. На этот раз в Юбилейном. Все они незаконные. Под зачистку попадают все «припаркованные» железяки вдоль домов №№ 21 — 25 на Рождественской Набережной», — отметил Владимир Вербицкий

Представитель мэрии напомнил, что владельцы самовольно установленных гаражей не платят арендную плату за землю. А гаражи часто располагаются под линиями электропередачи, у водозаборов, рядом с объектами социальной инфраструктуры. Все это тоже запрещено вопреки законам.

«Поэтому особенно активно расчищаем территорию у школ, детских садов, парков и скверов», — уточнил Вербицкий.