Экс-зампред нижегородского заксобрания останется под стражей до 1 ноября

Нижегородский районный суд продлил срок пребывания бывшего заместителя председателя законодательного собрания Нижегородской области под стражей до 1 ноября.

В ходе судебного заседания защита Сорокина ходатайствовала об избрании для экс-зампреда нижегородского заксобрания меры пресечения в виде домашнего ареста или залога для оперативного ознакомления с материалами дела. Теща Сорокина Елена Нагорная в очередной раз напомнила, что готова предоставить в качестве залога 50 миллионов рублей. Между тем, следователь Евгений Лагунов ходатайствовал о продлении ареста для бывшего заместителя председателя нижегородского заксобрания. Его позицию поддержал прокурор.

Олег Сорокин напомним, что совсем недавно он был переведен в ИВС из кстовского СИЗО-2 . Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в изоляторе временного содержание отсутствует стол и, к тому же, идет ремонт. Защита обвиняемого подчеркивает, что указанные условия непригодны для ознакомления с материалами дела, а следователь по особо важным делам хочет максимально затруднить этот процесс своими действиями. Сам Олег Сорокин отметил, что он сделал множество открытий во время просмотра документов.

Напомним, экс-политику инкриминируют получение взятки в крупном размере и похищении человека. Он был задержан и заключен под стражу в конце декабря прошлого года. Свою вину Олег Сорокин не признал.

Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс