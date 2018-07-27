Чиновник рассказал о затратах на создание «Системы-112» в Саратовской области 

В каждом районе Саратовской области появится центр обработки экстренных вызовов, где будут работать психолог и переводчики с трех языков. Такую информация сегодня, 27 июля, озвучил зампред правительства области Александр Буренин на пресс-конференции, созванной ради презентации «Системы-112» в Саратове.
Как сообщил докладчик, в каждом районе должен быть ЦОВ — центр обработки вызовов и РЦОВ — резервный центр обработки вызовов. При каждом ЦОВе должен работать психолог и три перевозчика — с казахского, немецкого и английского, в каждой смене. Итого, как подчеркнул Буренин, 420 человек будут получать зарплату из бюджета субъекта. В каждом ЦОВе будет работать 17 специалистов по приему вызовов в смене, общее количество персонала одного ЦОВ и РЦОВ составит 99 человек. На закупку системы область получила 24,3 миллиона из бюджета РФ.
«Мы на нее купили железо», — заметил Буренин и рассказал, что основные средства на содержания системы будут поступать из бюджета области.
На торги по поставке оборудования, как рассказал зампред, область вышла с начальной цифрой 28,95 миллиона рублей, более четырех миллионов составил объем софинансирования от области. В торгах участвовали три фирмы, и победил ПАО «Ростелеком». Экономия на торгах составила девять миллионов рублей.
В зале прозвучала информация, что программное обеспечение к закупленному оборудованию обошлось в 116 миллионов рублей. Начальник ОГУ «ЦУКС Саратовской области» Виктор Одынский заметил, что корпорация «Протей» предложила бесплатное программное обеспечение, но бралось построить «Систему-112» за 170 миллионов рублей, а дополнительное оборудование и ПО увеличивало стоимость до суммы 203 миллиона рублей.
Напомним, ранееTelegram-канал «Незыгарь» сообщал, чтоГУ МЧС по Саратовской области и губернатор Валерий Радаев могут быть замешаны в истории, связанной с нанесением ущерба региональному бюджету на общую сумму 116 миллионов рублей в связи с закупкой программного обеспечения для «Системы-112». Аукционбылобъявлен18 июня этого года. На данный момент он уже завершен и признан комиссией несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки на участие — ПАО «Ростелеком», с которым 17 июля был заключен контракт.
Ранее жительница Москвы Елена Федорова прислала в редакцию ИА «Свободные новости» копию обращения к спикеру ГД Вячеславу Володину, в котором отметила, что «губернатор Саратовской области Валерий Радаев то ли самоустранился от решения данного вопроса, то ли является конечным бенефициаром данной аферы».