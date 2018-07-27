Чиновник рассказал о затратах на создание «Системы-112» в Саратовской области

В каждом районе Саратовской области появится центр обработки экстренных вызовов, где будут работать психолог и переводчики с трех языков. Такую информация сегодня, 27 июля, озвучил зампред правительства области Александр Буренин на пресс-конференции, созванной ради презентации «Системы-112» в Саратове

Как сообщил докладчик, в каждом районе должен быть ЦОВ — центр обработки вызовов и РЦОВ — резервный центр обработки вызовов. При каждом ЦОВе должен работать психолог и три перевозчика — с казахского, немецкого и английского, в каждой смене. Итого, как подчеркнул Буренин, 420 человек будут получать зарплату из бюджета субъекта. В каждом ЦОВе будет работать 17 специалистов по приему вызовов в смене, общее количество персонала одного ЦОВ и РЦОВ составит 99 человек. На закупку системы область получила 24,3 миллиона из бюджета РФ

«Мы на нее купили железо», — заметил Буренин и рассказал, что основные средства на содержания системы будут поступать из бюджета области.

На торги по поставке оборудования, как рассказал зампред, область вышла с начальной цифрой 28,95 миллиона рублей, более четырех миллионов составил объем софинансирования от области. В торгах участвовали три фирмы, и победил ПАО «Ростелеком» . Экономия на торгах составила девять миллионов рублей.

В зале прозвучала информация, что программное обеспечение к закупленному оборудованию обошлось в 116 миллионов рублей. Начальник ОГУ «ЦУКС Саратовской области» Виктор Одынский заметил, что корпорация «Протей» предложила бесплатное программное обеспечение, но бралось построить «Систему-112» за 170 миллионов рублей, а дополнительное оборудование и ПО увеличивало стоимость до суммы 203 миллиона рублей.