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Два инвестиционных проекта в Псковской области получили меры господдержки
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Два инвестиционных проекта в Псковской области получили меры господдержки 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Очередное заседание инвестиционной комиссии администрации Псковской области состоялось в пятницу, 27 июля, под руководством председателя Государственного комитета региона по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Члены комиссии рассмотрели две заявки о предоставлении мер государственной поддержки региональным инвесторам. Одна из них — компании «РЕАЛ» — предполагает модернизацию парка автотранспортных средств и спецтехники предприятия с целью повышения качества работ и услуг в сфере дорожного и промышленного строительства. Срок реализации проекта — до 2022 года. В течение этого времени будут созданы 36 новых рабочих мест. Объем инвестиций составил порядка 46 млн рублей. По итогам обсуждения инвестпроекта было принято решение о его поддержке в виде установления налоговых льгот сроком на 5 лет.
Вторую заявку членам Комиссии представила компания «Псковжилстрой». Проект по строительству в псковском микрорайоне «Сиреневый бульвар» 13 жилых многоквартирных домов и встроенного детского сада на 90 мест был ранее признан стратегическим. Проект будет реализован до 2028 года, объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей. В рамках проекта застройщик планирует передать городским властям в безвозмездное пользование полностью оборудованное дошкольное учреждение и 230 квартир для расселения ветхого и аварийного жилья, а также создать инженерную инфраструктуру, дороги и выполнить другие социальные обязательства. На заседании члены комиссии признали проект масштабным соответствующим критериям для получения земельного участка в аренду без проведения торгов.
Еще одним вопросом повестки заседания комиссии стало рассмотрение хода реализации проекта по созданию производства по глубокой переработке древесины в Псковской области Торгового дома «Кутекром». Поскольку инвестор не выполнил в полном объеме обязательства по инвестиционному соглашению, решением комиссии данный проект был исключен из перечня стратегических инвестиционных проектов.
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