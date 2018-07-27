Россельхознадзор усилил контроль над продукцией предприятий «Вимм-Билль-Данн» и «Черкизово»

Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении продукции предприятий группы «Черкизово» и компании «Вимм-Билль-Данн», говорится в сообщении ведомства.

Специалисты ведомства обнаружили в полуфабрикатах «Черкизово» кишечную палочку патогенные микроорганизмы, а в молоке компании «Вимм-Билль-Данн» — остатки запрещенных и вредных веществ.

«Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении поставок продукции со следующих предприятий: АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» — выявление бактерий группы кишечной палочки, КМАФАнМ, патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл, листерий в полуфабрикатах; выявление ингредиентов, незаявленных производителем, в полуфабрикатах… АО «Вимм-Билль-Данн» «Тимашевский молочный комбинат» филиал — выявление остатков запрещенных и вредных веществ (линкозамиды) в молоке», — говорится в сообщении.