5 тыс. заключенных освободят в Казахстане в рамках гуманизации законодательства

Астана , 27 июля / Синьхуа / — В Казахстане 31 июля вступает в силу закон, предусматривающий освобождение из колоний порядка 5 тыс. заключенных. Об этом сегодня сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Концепция закона предусматривает, что изоляции подлежат только те, кто реально опасен для общества. К тем, кто совершил ненасильственные преступления, будут применяться наказания, не связанные с изоляцией.

В тюрьмах Казахстана отбывают наказание 33 тыс. человек. —0—