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5 тыс. заключенных освободят в Казахстане в рамках гуманизации законодательства
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5 тыс. заключенных освободят в Казахстане в рамках гуманизации законодательства 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 27 июля /Синьхуа/ — В Казахстане 31 июля вступает в силу закон, предусматривающий освобождение из колоний порядка 5 тыс. заключенных. Об этом сегодня сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Концепция закона предусматривает, что изоляции подлежат только те, кто реально опасен для общества. К тем, кто совершил ненасильственные преступления, будут применяться наказания, не связанные с изоляцией.
В тюрьмах Казахстана отбывают наказание 33 тыс. человек. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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