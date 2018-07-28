5 тыс. заключенных освободят в Казахстане в рамках гуманизации законодательства 

Астана, 27 июля /Синьхуа/ — В Казахстане 31 июля вступает в силу закон, предусматривающий освобождение из колоний порядка 5 тыс. заключенных. Об этом сегодня сообщил заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Концепция закона предусматривает, что изоляции подлежат только те, кто реально опасен для общества. К тем, кто совершил ненасильственные преступления, будут применяться наказания, не связанные с изоляцией.
В тюрьмах Казахстана отбывают наказание 33 тыс. человек. —0—