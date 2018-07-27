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Александр Меньщиков стал главой Торжка
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Александр Меньщиков стал главой Торжка 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Заместитель председателя правительства Тверской области Александр Меньщиков сегодня одержал победу на выборах главы города Торжка. Депутаты местной Думы поддержали его кандидатуру подавляющим числом голосов.
Напомним, ранее конкурсная комиссия по результатам проведенного отбора представила на рассмотрение депутатов Торжокской городской Думы двух претендентов на пост мэра — члена совета директоров "Торжокуниверсалбанка" Романа Чеканова и зампреда областного правительства Александра Меньщикова.
Представленная Меньщиковым программа развития города Торжка, по мнению народных избранников, оказалась более комплексной, конкретной и содержательной, что и определило их выбор.
Александру Меньщикову 36 лет. До работы в Тверской области он занимал руководящие должности в банковской сфере, инвестиционных компаниях, несколько лет курировал вопросы бюджетной политики в области топливно-энергетического комплекса, информационно-коммуникационных технологий и связи в центральном аппарате Министерства финансов РФ. С августа 2011 года был назначен заместителем председателя правительства Тверской области, где также отвечал за работу экономического блока.
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