Александр Меньщиков стал главой Торжка

Напомним, ранее конкурсная комиссия по результатам проведенного отбора представила на рассмотрение депутатов Торжокской городской Думы двух претендентов на пост мэра — члена совета директоров "Торжокуниверсалбанка" Романа Чеканова и зампреда областного правительства Александра Меньщикова.

Представленная Меньщиковым программа развития города Торжка, по мнению народных избранников, оказалась более комплексной, конкретной и содержательной, что и определило их выбор.