Инновации против криминалитета

Технический прогресс не в силах обойти ни одну сферу нашей жизни. Как изменилась профессия «следователь» и изменилась ли — обсудили эксперты круглого стола в сетевом вещании «Вечерней Москвы».

Подделка паспортов и виз, отмывание денег и присвоение крупных сумм с банковских депозитов, распространение информации непристойного содержания, — инновационные технологии все активнее входят в криминальный мир. Современные «шерлоки холмсы» считают, что и эти «нувопреступники» от внимания правоохранительных органов не ускользнут.

Знаменитый сыщик Шерлок Холмс работал один в трех лицах. Но в те времена и методы совершения преступлений, и способы их раскрытия были куда как более приземленными. Сегодня трудно представить следователя в процессе расследования уголовного дела без оперативного сотрудника и, конечно, без криминалиста.

— Оперативного работника можно сравнить с корреспондентом, который выходит в жизнь, в поле, описывает события, приносит новость на стол редактору — вступает разговор Петр Скобликов, экс-сотрудник оперативных служб МВД России, полковник полиции в отставке. — Прежде, чем опубликовать эту новость, редактор ее правит. Такое же соотношение существует между оперативником и следственным работником.

Если продолжить аналогии, то этому союзу явно не хватает профессионального фотографа или оператора, то есть, в правоохранительных органах — криминалиста. Вот теперь — набор полный.

— В каждой профессии есть свои таланты: и среди криминалистов, и среди оперативников, и среди следователей, — подключается к обсуждению следователь Ренат Курамшин. — Но только вся троица в расследовании, тем более, организованных преступлений, совершенных группой лиц, способна прийти к победной финишной черте.

В противовес, а часто и на опережение криминальной среде, использующей инновационные технологии, действуют правоохранительные органы. Следователь имеет доступ к инновационным технологиям, прежде всего, через работу оперативника и криминалиста.

Главный научный сотрудник ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России , доктор юридических наук, генерал-лейтенант в отставке Владимир Владимиров , вспоминает, что около 20 лет назад появилась новая научная специальность — судебная экспертиза. Ее появление поспособствовало развитию проведения ситуалогических экспертиз. Например, во время исследования мест происшествий, связанных с гибелью большого количества людей.

— Ситуалогическая экспертиза изучает механизм образования вещной обстановки и места происшествия в целом, — поясняет Владимиров. — С помощью этой экспертизы следствие получает максимально доказательные выводы.

Современный человек, проживая свою жизнь, оставляет не только вещественные следы своего пребывания, но и виртуальные, электронные — в том же Интернете (совершая покупки, ведя деловую переписку, общаясь). Следят за жителями Земли и их собственные смартфоны, и повсеместные камеры видеонаблюдения. Конечно, с помощью этой дополнительной информации следователю работать сегодня легче. Но, ведь, и преступность не стоит на месте, использует в своих корыстных целях киберпространство.

— И объем информации возрос, — соглашается с коллегами следователь Ренат Курамшин. — Поэтому современный следователь должен быть специалистом во многих технических сферах знаний. Не так давно фигурант одного из наших уголовных дел был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах . Там на границе установлены устройства, фиксирующие отпечатки сетчатки глаза. Глаз у всех людей уникален также, как и отпечатки пальцев. И вот, когда объявленный в международный розыск преступник пересекал границу по поддельному паспорту, его смогли выявить именно с помощью такого устройства.

Но и при изучении «старых добрых» отпечатках пальцев с появлением новых технологий сегодня удается почерпнуть гораздо больше информации. Например, потожировые следы … По отпечаткам пальцев можно получить точное представление о времени совершения преступления. А при попытке преступника срезать верхний слой кожи пальцев (такое раньше случалось), чтобы избавиться от папиллярного рисунка, новые технологии сегодня позволяют и по остаточным поверхностям идентифицировать преступника.

— 10 лет назад был принят закон о государственной геномной регистрации в Российской федерации , — вспоминает интересную подробность Сергей Скобликов. — И если эта информация о каждом из нас все-таки будет занесена в общий инфобанк, любого смогут идентифицировать по его биологическим следам.

Еще одна постоянно востребованная в расследовании преступлений экспертная область — это фоноскопическая экспертиза. Каждый голос имеет столько неповторимых собственных отличий: тембр, частоту, стилистику, особенности произношения…

— В практике Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков было разработано несколько методик по идентификации голосов людей, говорящих на иностранных языках, — приводит примеры старший преподавать Кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, полковник полиции в отставке, Петр Петрович Ищенко . — Главное, что на основе этих экспертиз были расследованы сотни уголовных дел. А сегодня эксперты уже научились идентифицировать человека и по кратким отрывочным сообщениям в Viber или WhatsApp.

Жизнь движется и меняется семимильными шагами. Однако сам следователь, как и прежде, для раскрытия преступлений пользуется самым надежным средством — своей головой, которая постоянно пополняется новыми знаниями об инновационных технологиях.