Михаил Сироткин поставил на проектный метод

«Газпром» продолжает искать новые методы сокращения затрат при строительстве своих объектов. Именно этой госкомпании принадлежит авторство в разработке многих систем, направленных на оптимизацию расходов.

Департамент газового монополиста по управлению корпоративными затратами уже несколько лет возглавляет Михаил Сироткин . Стоит отметить, что изначально это подразделение в «Газпроме» создавалось в соответствии с задачами перенаправления средств в инновационный сектор.

Почему же выбор пал именно на проектный метод?

Первые пробы нового — проектного — метода состоялись при строительстве дожимной компрессорной станции Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения. Примечательная особенность данного метода: контроль над процессом строительства в реальном времени.

Если раньше разработчики пытались сэкономить только на стоимости проекта, то позже появилось понимание, что нужно в корне менять сами процессы. Также особое внимание было уделено принципу подотчетности и непрерывному контакту между подразделениями и исполнителями. Таким образом, можно моментально выявлять уязвимые недоработанные области проекта и сразу же исправлять их. Благодаря новому методу каждое действие стало находиться под строгим контролем экспертов.

В случае, если что-то начинает идти не по плану, специалист получает сигнал о проблеме, максимально быстро сообщает о ней и она устраняется в кратчайший срок за счет высокой скорости реагирования. Такой тотальный мониторинг действительно приносит плоды в работе. В разработке данного метода принимали участие лучшие эксперты компании, были использованы проверенные наработки акционерного общества.

Вторым важным преимуществом стало сокращение времени простоя или, так называемого непроизводительного времени. Теперь можно забыть про переносы конечных сроков или невыполнение плана строительства. На карманах заказчиков объекта это сказывается самым положительным образом. На сэкономленные средства можно приобрести более качественные материалы и оборудование.

Чего ожидать дальше?

Представители компании «Газпром» планируют переносить опыт управления затратами в сфере строительства и на другие объекты. Эксперты предполагают, что методы, разработанные подразделением Михаила Сироткина, способны кардинально умножить производительность и эффективность нефтегазовой сферы.

Деятельность департамента по управлению корпоративными затратами позволила сэкономить компании несколько сотен миллиардов. «Успех запускаемых проектов — это тщательный расчет всех рисков, а также выбор проверенных исполнителей», — подчеркивает Михаил Сироткин.