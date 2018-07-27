Новый участок обойдется ВСМПО в 10 миллионов рублей

Новый участок появится в прессово-трубопрофильном цехе ВСМПО . Он разместится на тысяче квадратных метров, освобожденной цехом №13. На этой площади будут установлены три абразивно-отрезных станка для резки титановых прутков.

Как сообщили «Уралинформбюро» на ВСМПО, в июле начались замена пола, заливка фундамента под станки и монтаж новых вентиляционных установок. Размещение абразивно-отрезного оборудования в одном месте позволит значительно оптимизировать рабочий процесс, сделав более эффективными потоки движения металла по цеху. Обустройство нового участка обойдется в 10 миллионов рублей.

На место станков, которые переедут на новый участок цеха №3, встанут установка ультразвукового контроля, модернизированный бесцентрово-токарный станок и отделение сдачи труб.