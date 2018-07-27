Сергей Чемезов: «Утечки мозгов» из России можно не опасаться

Сергей Чемезов: Мы ежегодно собираем на этой площадке тысячи молодых людей, инженеров, от которых во многом будет зависеть будущее нашей промышленности. Перед российской экономикой стоит задача к 2024 году войти в пятерку сильнейших экономик мира. Наша корпорация намерена войти в десятку крупнейших в мире к 2025 году. Для этого мы должны расти на 17% в год, и пока нам это удается. Хотя и не без труда: дают о себе знать экономические санкции, в условиях которых мы живем уже четвертый год. Так вот, столь амбициозные задачи нельзя решать без современных инновационных технологий, цифровых решений, поэтому на сегодняшнюю молодежь возлагаются очень большие надежды. А такие площадки, как форум «Инженеры будущего», позволяют молодым специалистам познакомиться, обменяться опытом, идеями, многие из которых впоследствии будут воплощены в том числе на предприятиях нашей корпорации, представители которых также работают на форуме.

Какие механизмы позволяют реализовать инновационные стартапы молодых инженеров и ученых?

Сергей Чемезов: У нас в корпорации для этого выстроена целая система. Действует специально созданный венчурный фонд, работает научно-технический совет под руководством известного академика Юрия Николаевича Коптева . В совет входит много докторов и кандидатов наук, которые могут объективно оценить проект. Если он признается перспективным, мы помогаем в его реализации как финансово, так и организационно. Разумеется, автор должен грамотно изложить свою идею и проработать пути ее воплощения. У нас много примеров удачных стартапов. К примеру, компания NTechLab, разработавшая эффективную технологию распознавания лиц. Она активно использовалась на минувшем Чемпионате мира по футболу, и помогла определить более 100 правонарушителей и задержать несколько преступников, которые числились в федеральном розыске. Это пример стартапа, который мы поддержали, и который «выстрелил». Сейчас мы внедряем эту технологию в программу «Умный город». Компания Yota , которая первой в России реализовала стандарт высокоскоростной беспроводной передачи мобильных данных LTE — это тоже наш стартап. И список можно продолжать.

Как в «Ростехе» решают задачу подбора и удержания молодых и талантливых кадров?

Сергей Чемезов: Ежегодно мы приглашаем на свои предприятия больше четырех тысяч студентов. Они проходят у нас производственную практику, и тем, кто хорошо показал себя, предлагается работа. Мы активно сотрудничаем с вузами. 258 специализированных кафедр в университетах по всей России готовят для нас специалистов в соответствии с подписанными соглашениями. Что касается проблемы привлечения кадров, то у нас существуют социальные программы, в том числе для молодых специалистов. В прошлом году по всему контуру корпорации на реализацию социальных программ было направлено порядка 7 млрд рублей. У нас существую программы медицинского страхования, мы помогаем своим специалистам решать жилищный вопрос — ряд наших предприятий выплачивают банку проценты по ипотечному кредиту за своего работника, тело кредита при этом сотрудник выплачивает сам. Это особенно актуально для молодых специалистов, которые только начинают устраиваться в жизни, строить семьи. И это выгодно для предприятий, ведь они могут быть уверены, что талантливые молодые специалисты будут работать на благо предприятия на протяжении тех лет, что они выплачивают ипотеку.

Не опасаетесь ли вы «утечки мозгов» с российских предприятий в страны, которые предлагают лучшие условия труда и возможности для самореализации?

Сергей Чемезов: Буквально 10 лет назад огромное количество наших молодых и талантливых ребят действительно уезжало за рубеж. Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Появилась масса возможностей для самореализации внутри страны, и многие из тех, кто уехал раньше, стремятся вернуться обратно. Ведь речь не только о деньгах, у нас есть возможность реализовать свои идеи, получить интересную работу на современных предприятиях. Возьмем для примера концерн «Калашников» . Буквально пять лет назад это предприятие было в очень тяжелом состоянии. Сегодня это суперсовременное производство с новейшими станками, комфортными рабочими местами, очень молодым коллективом. И я думаю, вряд ли кто-то из сотрудников концерна вынашивает планы переезда за рубеж. Когда я приезжаю на «Калашников», то вижу там много молодых, красивых и счастливых лиц. И такие современные производства у нас появляются по всей стране.

Как на предприятиях «Ростеха» решается задача импортозамещения?

Сергей Чемезов: Нет ничего страшного, если мы будем какие-то комплектующие для продукции гражданского назначения покупать за рубежом, например, в странах юго-восточной Азии. Это практикуют и европейцы, и американцы. А вот комплектующие для продукции военного назначения должны быть на сто процентов отечественными, здесь зависеть от зарубежных поставок недопустимо. Думаю, в этом направлении мы к 2019 году полностью заместим продукцию украинских предприятий, а к 2020-2021 году откажемся от импорта комплектующих из стран НАТО

Перед предприятиями «оборонки» стоит задача наращивания выпуска гражданской продукции. Как она решается в «Ростехе»?

Сергей Чемезов: Мы планируем к 2025 году довести долю продукции гражданского назначения до 50 процентов. И многое в этом направлении уже сделано. Так, «Вертолеты России» более 30 процентов продукции выпускают для гражданских нужд. «Калашников» наряду с производством спортивного и охотничьего оружия находит принципиально новые ниши — осваивает судостроение, беспилотную авиацию. Концерн двигается в сторону развития рынка, инициируя изменения законодательства в области гражданского стрелкового оружия, активно развивая экспорт. Есть разработки и в электротехнике, речь об электромотоциклах и электромобилях, которые производит «Калашников». Всё это позволяет Концерну довести долю продукции гражданского назначения до 30 процентов.

Похожие процессы наблюдаются и на других предприятиях. «Позис» концерна Техмаш выпускает востребованную продукцию, это в том числе холодильники, системы обеззараживания воздуха, медицинское оборудование. Недавно мне звонил один знакомый миллиардер, говорит, что хотел купить винный шкаф производства этого завода, но ему сказали, что на них, оказывается, очередь. Спрашивал, нельзя ли как-то ускорить покупку (смеется, — прим. «РГ»). Так вот, на «Позисе» доля гражданской продукции уже составляет 46 процентов. Здесь важно находить свои ниши, предлагать потребителю продукцию с конкурентными преимуществами, и мы к этому готовы. Недавно я был на тамбовском предприятии «Октябрь» , которое разработало линейку бензогенераторов мощностью до пяти киловатт. Полезная вещь на случай отключения электричества, а на заводе придумали, как до минимума сократить потребление топлива. Я могу долго перечислять подобные примеры, их масса.

Раз уж форум проходит в Ульяновской области , расскажите о перспективах сотрудничества корпорации «Ростех» с этим регионом.

Сергей Чемезов: Здесь у нас есть интересные перспективы совместных проектов в авиастроении. Не секрет, что предприятия «Ростеха» производят огромное количество комплектующих для самолетов, а в Ульяновской области это одна из основных отраслей экономики.

Кроме того, мы сотрудничаем в сфере медицины. Недавно открыт построенный «Ростехом» в Ульяновске перинатальный центр. Объект довольно интересный, 60 процентов оборудования, которым он укомплектован, произведено в России, главным образом на наших предприятиях. Мы будем три года сопровождать это учреждение, в соответствии с имеющимися гарантийными обязательствами.

Сергей Викторович, спасибо за интересные ответы.

Сергей Чемезов: Всего наилучшего.