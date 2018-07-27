Префект Анатолий Смирнов: «Мы наведем порядок в 17 микрорайоне»

— Решение многих вопросов городской жизни сегодня не является прямой обязанностью органов исполнительной власти. Это понятно, развитие рыночных отношений требует создания свободной конкурентной среды для предпринимателей, в том числе и в тех сферах, которые раньше целиком и полностью находились в ведение государства. Тем не менее, порой префектуре приходится вмешиваться в ситуации, складывающиеся в округе. В основном это касается тех сфер, в которых непосредственно затрагиваются интересы жителей.

Компании, занимающиеся управлением многоквартирными жилыми домами (управляющие компании — УК), сегодня работают в условиях конкуренции. Они в установленном порядке выходят на конкурсы по обслуживанию дома или группы домов, а затем обязаны в точности выполнять условия контракта и все требования, которые там прописаны.

К сожалению, именно в этой сфере случаются ситуации, требующие проактивных действий со стороны органов власти.

Заканчивается застройка 17-го микрорайона, в первые три корпуса уже заселяются люди. Это значит, что уже должна работать управляющая компания, от которой требуется создание комфортных условий проживания для людей. Такая компания в 17-м микрорайоне есть: это ООО «ПИК-комфорт» , дочерняя фирма застройщика — группы компаний «ПИК». Фирма выиграла конкурс на обслуживание домов и приступила к своим обязанностям.

Однако от жителей поступает много нареканий и жалоб, в основном на уборку территорий и вывоз мусора, строительные недоделки, отсутствие урн, недостаточное наружное освещение и т.д., то есть как раз по тем проблемам, которые должна решать управляющая компания. Всего с начала года поступило уже более 120 обращений.

Поэтому я в сопровождении заместителей префекта, специалистов префектуры, главы управы, представителей Государственной жилищной инспекции г. Москвы и жилищной инспекции по Зеленограду, руководителей управляющей компании предпринял обход территории 17-го микрорайона.

Мы своими глазами убедились, что заявления жителей справедливы. В двух осмотренных нами подъездах работало только по одному лифту, уборка в подъездах ведется плохо, мусорные контейнеры во дворах расставлены бессистемно и практически все доверху завалены бытовыми отходами и строительным мусором вперемешку.

На проведенном позднее совещании мы вскрыли и другие проблемы. Так, в договоры, которые УК «ПИК-комфорт» заключает с жителями, вписана строка о начислении собственникам помещений платы за дополнительные услуги, которые в проекте договора, утвержденного конкурсной документацией, не предусмотрены. Эта тема не нова: ранее управляющей компании уже было предписано перезаключить договоры и сделать перерасчет начислений в пользу жителей, однако сроки выполнения предписания затягиваются.

То же касается и документального оформления систем отопления, наружного освещения, лифтового хозяйства, подготовки к зиме. Вызвало вопросы штатное расписание УК: количество уборщиков в подъездах и на уличных территориях явно не соответствует объемам работы.

К сожалению, это уже не первый случай в Зеленограде, когда компания-застройщик выводит на конкурс на обслуживание жилого фонда своего подрядчика, а затем с этим подрядчиком начинаются проблемы. Хотя в данном случае сложившаяся ситуация вызвала удивление: по всем отзывам из других округов, «ПИК-комфорт» считается надежным поставщиком услуг.

Но сейчас в наши задачи не входило менять управляющую компанию. Наша общая цель — оперативно обеспечить жителям комфортное проживание.

Мы сообща составили план действий, в соответствии с которым специалисты префектуры, управы района, жилищной инспекции будут оказывать управляющей компании максимальную помощь в оформлении документов, а также в вопросах организации повседневной работы.

Многие проблемы возникают, очевидно, потому, что именно у того отделения «ПИКкомфорт», которое отвечает за работу в нашем микрорайоне, просто недостаточно опыта.

Плохо, конечно, что это привело к неудобствам для жителей, но сейчас к делу подключились структуры, имеющие достаточно опыта в эксплуатации жилого фонда.

Убежден, что общими усилиями мы наведем порядок в 17-м микрорайоне. В случае же, если ситуация к лучшему не исправится в ближайшее время, будем решать вопрос об отстранении данной управляющей компании и определении новой.