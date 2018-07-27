Члены СПЧ предлагают изменить регламент работы колоний-поселений 

ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовят поправки в законодательство, касающиеся работы колоний-поселений, сообщил в пятницу журналистам член СПЧ Андрей Бабушкин, который находится с рабочей поездкой в Воронежской области.
"Сейчас осужденных, которые находятся в колонии-поселении впервые, то есть переведены туда судом, и осужденных, которые находятся в колонии-поселении в порядке поощрения, нельзя содержать вместе, и для того, чтобы решить эту проблему, необходимо вносить поправки в закон. На сегодняшний день, например, в колонии-поселении №10 более, чем половина мест пустует, хотя в нее можно было бы перевести более сотни положительно характеризующихся осужденных", — сказал Бабушкин
По его словам, предложения об изменении регламента работы колоний-поселений будут направлены в Госдуму и Минюст РФ.
Ранее представители СПЧ посетили в Воронежской области следственный изолятор № 1, исправительную колонию № 2 и Бобровскую воспитательную колонию.