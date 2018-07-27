Члены СПЧ предлагают изменить регламент работы колоний-поселений

"Сейчас осужденных, которые находятся в колонии-поселении впервые, то есть переведены туда судом, и осужденных, которые находятся в колонии-поселении в порядке поощрения, нельзя содержать вместе, и для того, чтобы решить эту проблему, необходимо вносить поправки в закон. На сегодняшний день, например, в колонии-поселении №10 более, чем половина мест пустует, хотя в нее можно было бы перевести более сотни положительно характеризующихся осужденных", — сказал Бабушкин

Минюст РФ. По его словам, предложения об изменении регламента работы колоний-поселений будут направлены в Госдуму