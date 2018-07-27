Какие секреты хранят русские фамилии

Как-то император Александр I, не расслышав фамилии одного из представляемых ему на приеме людей, переспросил: «Позвольте спросить, ваша фамилия?» Согласно легенде, купец ответил, что «фамилия осталась в деревне, но если государь пожелает, то спрашиваемый готов немедля послать за нею».

Дело в том, что слово «фамилия» тогда употреблялось только в «первозданном» значении — «семья». Сначала таким образом шутили над «отстающими» дворянами, а потом над купечеством, которое только-только начинало привыкать к своему новому положению в обществе. Но в каждой шутке, как мы знаем, есть доля правды! Абсолютное большинство русских фами­лий происходит от отечества (отчества), а точнее дедичества (отчества деда), закрепленного в тре­тьем поколении. Чем не «фамилия», чем не семья?

Двойное дно русских фамилий

Несколько веков назад самыми популярными именами были… Малина и Калина: об этом сегодня напоминает распространённость фамилий Малинин и Калинин. Но чем это объяснить? Почему именно эти ягоды, а не клюква или, скажем, крыжовник?

В старину крыжовник называли словом «берсень», а название «крыжовник» пришло из польско-белорусских говоров. Да и не только в этом дело. Все внимание на летописи: они показывают, что существовало в старину мужское имя Малина. В грамоте 1498 года упоминается новгородский крестьянин, Малина. А «родственная» и ещё более распространённая фамилия Калинин своей популярность обязана каноническому церковному имени Каллиник, которое в переводе с древнегреческого означает «добрый победитель». [С-BLOCK]

Или вот еще: познакомились вы с человеком, фамилия которого кажется простой до предела: Хомутов. И, если вас попросят высказать соображения по поводу происхождения этой фамилии, вы, вероятно, пренебрежительно пожмете плечами. Всем известно старинное слово «хомут»: основная часть конской упряжи, надеваемое на шею лошади, чтобы к нему можно было прикрепить оглобли или постромки.

Как будто все правильно, но в нашей стране вы встретите множество граждан Хомутовых, между фамилией которых и почтенным старым хомутом нет решительно ничего общего. Их фамилия происходит от другой фамилии, притом даже не русской, а английской, — от дворянской фамилии Гамильтон.

По историческому преданию, в середине XVI века из Англии Россию выехал представитель знатного шотландского рода Гамильтонов, Томас Гамильтон, со своим сыном Питером. Потомство этого Питера Гамильтона и превратилось постепенно в бояр Гамильтонов, Гамантовых, Хоментовых и, наконец, — Хомутовых.

Фамильная география

Русские фамилии — ценнейший материал для изучения истории родного города, края и даже страны. От слов к делу: стоило ученому Владимиру Никонову «наложить» фамилии на карту, как сразу стали открываться весьма любопытные закономерности. Этот эксперимент позволил разделить европейскую часть России на четыре условные зоны, для которых характерно активное распространение какой-либо фамилии.

Эти зоны получили названия: Ивановия (северо-запад — Псков , Новгород, смежные земли), Смирновия (центр и северное Поволжье от Твери до Нижнего Новгорода), Кузнецовия (юг — от Орла до Среднего Поволжья и дальше на восток) и Поповия (север).

Почему же, например, на северо-западе так популярны Ивановы? Возможно причиной тому послужила относительно ранняя дата принятия христианства основной массой жителей новгородских земель. Возможно «Ивановия» связана с тем, что во многих землях существовали так называемые местные святые, имена которых при церковной реформе в XIX веке не были включены в единые русские православные святцы.

Облагораживание фамилий

«Года за два до революции, я знал немало молоденьких девушек, у которых один «звон» подобной фамилии пробуждал самые восторженные мечты. Вот бы выйти замуж за такого счастливца! Вот бы стать обладательницей этакого сверхаристократического имени!» — писал в своей книге «Слово о словах» Лев Успенский.

Прошел почти век, а интерес к экзотическим, «богатым», двухэтажным родовым именам сохранился. Есть в них что-то, ласкающее русский слух: некоторый шик, известная щеголеватость, европейская надежность, но главное — история. Кажется, люди с такой фамилией просто не могут быть Иванами, не помнящими родства. Однако наш интерес по другой линии: любопытно все-таки, откуда они произошли и зачем понадобились в России? [С-BLOCK]

Разумеется, они возникли в дворянской поместной среде, но по разным причинам и разными способами. Часто человек, носивший обычную патронимическую фамилию, на «-ов» или «-ин», прибавлял к ней вторую часть, как бы становясь владетельной особой. Так например фельдмаршал Суворов, произведенный в графы Рымникские, будь он человеком другого характера, мог бы именоваться Суворовым-Рымникским и в быту. Но нет, даже на его могильной плите высечено лаконичное: «Здесь лежит Суворов».