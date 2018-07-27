«Дом-2» получит новую площадку в течение двух месяцев

Власти Москвы предоставят новую площадку для телешоу «Дом-2» в течение двух месяцев, сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента развития новых территорий Валерий Шкуров . Правообладатель шоу мог выбрать денежную компенсацию, но решил получить новый земельный участок, рассказали в департаменте.

"Собственник проекта выразил желание получить новую площадку. На сегодня основные решения приняты, в течение двух месяцев земля будет предложена организаторам шоу", — цитирует Шкурова "Интерфакс"

26 июля стало известно, что новая трасса магистраль от Саларьево до деревни Марьино пройдет через территорию, на которой снимают «Дом-2». Сейчас съемки проходят в коттеджном поселке Летова роща, находящемся между Калужским и Киевским шоссе в семи километрах от МКАД.

"Дом-2" одна из старейших передач на российском телевидении, первый выпуск опубликован 11 мая 2004 года.