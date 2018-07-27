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«Дом-2» получит новую площадку в течение двух месяцев
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«Дом-2» получит новую площадку в течение двух месяцев 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Власти Москвы предоставят новую площадку для телешоу «Дом-2» в течение двух месяцев, сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента развития новых территорий Валерий Шкуров. Правообладатель шоу мог выбрать денежную компенсацию, но решил получить новый земельный участок, рассказали в департаменте.
"Собственник проекта выразил желание получить новую площадку. На сегодня основные решения приняты, в течение двух месяцев земля будет предложена организаторам шоу", — цитирует Шкурова "Интерфакс".
26 июля стало известно, что новая трасса магистраль от Саларьево до деревни Марьино пройдет через территорию, на которой снимают «Дом-2». Сейчас съемки проходят в коттеджном поселке Летова роща, находящемся между Калужским и Киевским шоссе в семи километрах от МКАД.
"Дом-2" одна из старейших передач на российском телевидении, первый выпуск опубликован 11 мая 2004 года.
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