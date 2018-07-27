Эксперт оценил вероятность принятия новых санкций против России

«Сегодня и среди республиканцев, и демократов нет групп, которые бы выступали резко против санкционных мер. Есть те, кто выступает за санкции, и те, кому по большому счёту всё равно. Но если вам всё равно, при крепком антироссийском тренде вы вряд ли будете белой вороной и плыть против течения», — сказал он.

Говоря о том, о каких новых мерах может идти речь, Бышок отметил, что «выдумать можно много». Например, это могут быть персональные санкции или санкции, направленные против конкретных компаний.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что политика США по санкциям против России после саммита в Хельсинки не изменилась.