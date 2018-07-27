Ускорению технологического развития должен помочь закон о госзакупках

В последнем майском указе президент Владимир Путин поставил задачу ускорить технологическое развитие страны и увеличить количество организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа.

О том, каким образом можно было бы достичь поставленной цели, « Парламентской газете » рассказал непосредственный участник рынка инновационных производств, председатель совета директоров ООО «Меркатор Холдинг» Станислав Николаев . Эта компания — лидер в сфере производства и поставок дорожно­коммунальной спецтехники.

Эксперт убеждён: стимулировать технологическое развитие могла бы система госзакупок. Именно она, по его мнению, способна позволить производителям сбывать продукцию, созданную на основе передовых разработок. Однако на данный момент критерий инновационности отходит на второй план, потому как решающим фактором победы в аукционе считается самая низкая цена.

Например, сейчас более 80 процентов заказчиков «Меркатор Холдинга» составляют предприятия различного бюджетного финансирования. Хотя 20 лет назад во многих регионах началась передача функций по обслуживанию дорог в частные руки, далеко не везде эксперимент увенчался успехом. Последние 10 лет наблюдается обратная тенденция: государство возвращает контроль над этой отраслью коммунального хозяйства. Пришло понимание, что дороги в городах и между ними являются важнейшей частью инфраструктуры, от которой зависит безопасность людей.

Госпредприятия при­обретают технику на основании Закона от 05.04.2013 №44­ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В настоящее время торги осуществляются, как правило, в форме открытого электронного аукциона, где победителем признаётся участник, предложивший наиболее низкую цену контракта.

«При этом изготовители высокотехнологичной продукции оказываются в невыгодной ситуации, поскольку вынуждены включать в стоимость своего товара расходы на создание современного производства. Скажем, на строительство первой очереди завода «Меркатор Калуга» потрачено 500 миллионов рублей российских и зарубежных инвестиций. Теперь столько же привлечено на возведение второй очереди. Но нередко тендеры выигрывают предприятия, которые штампуют продукцию, ничего не меняя в производстве с 1980­х годов. И парадоксальным образом это становится их конкурентным преимуществом», — посетовал эксперт.

Между тем в законе заложены возможности для стимулирования инноваций. Статья 10­я федерального закона ясно говорит, что заказчики должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муниципальных нужд путём закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.

«Стоит подумать, как повысить значимость этого положения», — заявил глава «Меркатор Холдинга».

Кроме открытого электронного аукциона, закон предусматривает иные формы торгов. Например, в данном случае перспективным представляется конкурс с ограниченным участием. К соискателям предъявляются дополнительные требования, а победитель определяется из числа прошедших предквалификационный отбор. Заказчик осуществляет закупки таким путём в случаях, если поставки товаров и оказание услуг по причине их технической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны исполнить только поставщики с необходимым уровнем квалификации.

«К сожалению, подобная практика пока редко применяется. Но, несомненно, ради выполнения задач, обозначенных в указе президента, статью 56 Закона №44­ФЗ следует сделать более употребимой. Одним из путей в данном направлении могла бы стать сертификация заводов. Это способно послужить стимулом для технологического развития предприятий», — уверен Станислав Николаев.

Современные дорожные машины — достаточно сложные компьютеризированные многофункциональные комплексы. Открытые электронные аукционы, конечно, призваны расходовать бюджетные средства максимально бережливо. И есть похожая продукция — попроще и с необходимым функционалом. Но вопрос в том, насколько она эффективна в использовании?

«Экономия на стадии закупки часто оборачивается дополнительными расходами, многократно превышающими первоначальную выгоду. Дешёвая техника всегда требует существенно больших затрат на содержание. Сейчас мало кто на гос­предприятиях подсчитывает стоимость эксплуатации машин, а ведь это те же самые государственные средства. Возможно, заказчикам среди требований следует указывать не только срок гарантии и наличие сервисного обслуживания, но также подробнее прописывать стоимость эксплуатации», — полагает Станислав Николаев.

Согласно майскому указу, Правительству надлежит до 1 октября разработать национальные проекты по направлениям «безопасные и качественные автомобильные дороги» и «цифровая экономика». Профессионалы отрасли рассчитывают, что при проработке документов их мнения и пожелания будут учтены.