Глава РФПИ: страны БРИКС договорились о совместных инфраструктурных проектах

"В рамках интеграции Евразийского экономического союза и инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» обсуждается совместное развитие инфраструктуры за счет участия инвесторов и фондов стран БРИКС. На текущий момент потребность мировой экономики в инфраструктурных инвестициях оценивается как $3,8 трлн в год. Объединение усилий стран БРИКС позволит обеспечить инвестиционный прорыв в сфере инфраструктуры и реализовать значимые проекты", — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Участники БРИКС видят перспективу усиления взаимодействия в технологической сфере, добавил он.

"С учетом того, что экономики БРИКС формируют более 25% мирового ВВП, создается значительный потенциал для технологического прорыва и ведущей роли стран БРИКС в этом направлении", — сказал Дмитриев.