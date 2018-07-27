Глава РФПИ: страны БРИКС договорились о совместных инфраструктурных проектах 

ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС договорились о совместной реализации инфраструктурных проектов в ходе саммита в ЮАР, сообщил журналистам глава РФПИ, член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
"В рамках интеграции Евразийского экономического союза и инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» обсуждается совместное развитие инфраструктуры за счет участия инвесторов и фондов стран БРИКС. На текущий момент потребность мировой экономики в инфраструктурных инвестициях оценивается как $3,8 трлн в год. Объединение усилий стран БРИКС позволит обеспечить инвестиционный прорыв в сфере инфраструктуры и реализовать значимые проекты", — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
Участники БРИКС видят перспективу усиления взаимодействия в технологической сфере, добавил он.
"С учетом того, что экономики БРИКС формируют более 25% мирового ВВП, создается значительный потенциал для технологического прорыва и ведущей роли стран БРИКС в этом направлении", — сказал Дмитриев.
В работе делового саммита от России принимали участие, помимо министра экономического развития РФ Максима Орешкина, глава ВЭБа Игорь Шувалов, глава РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.