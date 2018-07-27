Почистить северный форпост. На Диксоне пройдёт большой субботник

На Таймыре стартовал Арктический субботник. Месяц студенты-волонтёры Красноярского края будут вести уборку на Диксоне. И это для многих из них стало тем редким шансом не просто бесплатно побывать на Крайнем Севере, но и внести свою лепту в историю легендарного посёлка. Здесь оборвалась жизнь великих покорителей Арктики, а североморцы дали решительный отпор фашистским захватчикам. О том, как будет проходить арктический субботник, рассказывает корреспондент «АиФ-Красноярск»

И за романтикой тоже

«Пусть говорят, что романтики вымерли, пусть говорят, что их нет, — они есть… » — так известной стройотрядовской песней волонтёры приветствовали жителей Таймыра на торжественном открытии первой смены Арктического субботника. Студентов из Красноярска Диксон встретил суровым пейзажем. И не потому что природа Крайнего Севера сама по себе не для нытиков. Полуразрушенные дома, кучи металлолома, ржавые суда и прочий арктический мусор — такое наследие осталось со времён бурного освоения этих земель. Наводить здесь порядок волонтёрам предстоит две недели, потом им на смену приедет молодёжь из Норильска и Дудинки.

«Я счастлив, что оказался здесь, это было моей мечтой, — делится впечатлениями начальник штаба студенческих отрядов Красноярского аграрного университета Дмитрий Жбанчиков. — Для кого-то побывать на Крайнем Севере — это что-то запредельно некомфортное, а для нас — романтика, возможность быть причастным к истории этих мест. После того как объявили сбор волонтёров, отряд сформировался буквально за три дня. И в него ещё далеко не все попали — столько было желающих».

На Диксоне сейчас 39 студентов из Красноярска. Большинство из них, конечно, молодые люди — ведь на этом необычном субботнике на краю земли во многом нужна грубая мужская сила. Но есть среди них и шесть девушек — они занимаются хозяйством: помогают на кухне и поддерживают порядок в школе, где разместили добровольцев. А бытом стройотрядовцы очень довольны. Говорят, много где бывали — здесь встретили очень хорошо: начиная от питания и заканчивая насыщенной развлекательной и образовательной программой.

Оставить свой след

Но, конечно, главное, ради чего они приехали, — уборка Арктики. И, по словам командира отряда, за три первых дня они умудрились выполнить 75% месячной нормы. Первым делом они начали приводить в порядок обелиск защитникам Диксона — морякам-североморцам и бойцам народного ополчения. Ведь именно здесь, в единственном месте в крае, шли военные действия во время Великой Отечественной войны. Семь человек тогда не вернулись из боя и похоронены в посёлке, много было раненых, кого-то немцы взяли в плен.

Из незапланированного — стройотрядовцы набрели на заброшенное кладбище. За могилами здесь, конечно, давно никто не ухаживает: погосты завалены, таблички стёрлись. Местные далеко не все даже знали о нём. Волонтёры решили и его привести в порядок.

Арктика требует капитальной уборки. Десятилетиями сюда, например, завозили горючее в бочках, которые потом никто не убирал. Не нужны уже и большинство построек, которые здесь остались с советских времён, почти все они пришли в негодность. Но в администрации Таймыра подчёркивают: пока мероприятие носит всё-таки формат субботника. Студенты делают то, что им под силу: очищают территорию от бытового и технического мусора, разбирают старые заборы и некапитальные строения, распиливают большие конструкции. Помогают им в этом спасатели Управления по делам ГО и ЧС администрации района, которые также следят за безопасностью студентов.

Помочь Арктике

«Диксон по праву считается арктическими воротами Красноярского края, но мы видим, в каком состоянии сегодня наш Север, — говорит глава Таймыра Сергей Ткаченко . — Мне очень приятно, что наша молодёжь проявляет инициативу, которую мы вместе с вами сегодня реализуем. Я желаю ребятам хорошего настроения на этот месяц и плодотворной работы, чтобы по итогам они гордились собой. Я уверен, память об этой поездке они пронесут через всю жизнь, и, может, кто-то из них, получив образование, захочет посвятить свою жизнь нашему Северу».

Кстати, экологический субботник за полярным кругом был изначально задуман молодёжным движением Таймыра. Организовать его помогли местные власти и крупные компании, базирующиеся на севере страны. Но здесь ждут, что бизнес подобные мероприятия будет поддерживать ещё активнее: вывоз арктического мусора — очень затратное дело. Но делать это нужно: многие технические отходы представляют серьёзную опасность для экологии Севера. Правда, в правительстве страны уже пообещали навести порядок в Арктике к 2020 году.