В медиагруппе «Центр» прошла вторая встреча с кандидатами на пост главы Ижевска 

В ней приняли участие шесть претендентов на пост градоначальника.
Напомним, 20 июля за круглым столом встретились спикер Гордумы Олег Гарин, директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных, предприниматель Владимир Чепкасов и заместитель директора Ижевского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Максим Тенсин. Они представили свою программу развития города, ответили на вопросы общественников, журналистов и читателей сайта IZHLIFE.
27 июля во второй встречи участвовали: замдиректора по партнерским продажам Филиала ПАО СК Росгосстрах в Республике Татарстан Ренат Хайруллин, председатель Совета директоров Ассоциации по методологическому обеспечению деловой активности Митра Михаил Савельев, замдиректора ООО Управляющая компания Строительно-монтажное предприятие 184 Роман Альчиков, заместитель начальника отдела сбыта ООО Гюнтер-Иж Олег Овчинников, директор ООО Контора Рамиль Ямилов и пенсионерка Ольга Гуленок.
Каждый из кандидатов представил свою программу, а также ответил на вопросы гостей мероприятия. В этот раз речь шла о развитии промышленного производства, борьбе с точечной застройкой и инвентаризации имущественного комплекса Ижевска. Все ответы на вопросы, поступившие в прямом эфире, мы передадим претендентам и опубликуем на сайте до 10 августа, когда пройдет конкурс на пост главы города. По итогам мероприятия комиссия определит короткий список участников, а окончательно выберут главу депутаты Гордумы.