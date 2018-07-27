В Крыму рассказали, когда подешевеют продукты

«Что касается цены, как она поменяется: очень надеемся, что стоимость товаров (которые доставляются в Крым ) уменьшится, но только с запуском железной дороги (через Керченский пролив)», — сказал Васюта.

Министр подчеркнул, что сейчас переправа через Керченский пролив незначительно влияет на стоимость транспортировки грузов автотранспортом. С запуском железной дороги возможности по доставке грузов на полуостров расширятся.

«Когда говорят о ценах на продукты, обычно принято обобщать. А это неверно. Вопрос ценообразования в Крыму очень многогранен, особенно это касается продуктов питания. Если речь идет о местных производителях, то в Крыму гораздо больше натуральной продукции. А она, естественно, дороже. Та, что завозится с материка дешевая, но обычно уступает в качестве. Так что по каждому пункту нужно разбираться отдельно. Как формируется цена, почему именно так. Что можно сделать для ее уменьшения. Например, если компания реализует товары крупными партиями, то сопутствующие расходы у них значительно меньше, чем у мелких предпринимателей. Это все очень важные моменты», — считает уполномоченный по правам предпринимателей Светлана Лужецкая.

Экономист Александр Роджерс считает, что ажиотаж вокруг цен на полуострове создан искусственно.