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В Крыму рассказали, когда подешевеют продукты
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В Крыму рассказали, когда подешевеют продукты 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Что касается цены, как она поменяется: очень надеемся, что стоимость товаров (которые доставляются в Крым) уменьшится, но только с запуском железной дороги (через Керченский пролив)», — сказал Васюта.
Министр подчеркнул, что сейчас переправа через Керченский пролив незначительно влияет на стоимость транспортировки грузов автотранспортом. С запуском железной дороги возможности по доставке грузов на полуостров расширятся.
«Когда говорят о ценах на продукты, обычно принято обобщать. А это неверно. Вопрос ценообразования в Крыму очень многогранен, особенно это касается продуктов питания. Если речь идет о местных производителях, то в Крыму гораздо больше натуральной продукции. А она, естественно, дороже. Та, что завозится с материка дешевая, но обычно уступает в качестве. Так что по каждому пункту нужно разбираться отдельно. Как формируется цена, почему именно так. Что можно сделать для ее уменьшения. Например, если компания реализует товары крупными партиями, то сопутствующие расходы у них значительно меньше, чем у мелких предпринимателей. Это все очень важные моменты», — считает уполномоченный по правам предпринимателей Светлана Лужецкая.
Экономист Александр Роджерс считает, что ажиотаж вокруг цен на полуострове создан искусственно.
«Ажиотаж вокруг цен на продукты в Крыму возник, в основном, после так называемой продуктовой блокады. Во-первых, на полуострове иссяк поток дешевых продуктов с Украины, во-вторых, тогда многие предприниматели начали откровенно спекулировать на этом вопросе. В обществе была создана дискуссия, на теме заостри внимание, создав, таким образом, еще одну тему для спекуляций. Довольно хитрый прием информационной войны, но он сработал. В действительности цены на полуострове в среднем равны среднероссийским», — считает Роджерс.
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