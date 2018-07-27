Ещё
В Новочеркасске закупили новую коммунальную технику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

В Новочеркасске закупили новую коммунальную технику 

Деловое сообщество 1 час назад
Администрация Новочеркасска рассказала о закупке новой коммунальной техники. В частности, в город уже поступили погрузчики, КАМАЗы самосвалы, а также прицепные пылесосы — всего пять единиц. Еще тринадцать единиц техники приедут в самое ближайшее время. «Мы испытывали серьёзный дефицит коммунальной техники. 18 единиц не закрывают всю потребность, но нам уже будет гораздо проще работать», — отметил глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин. Средства на покупку 18 единиц коммунальной техники и 3 комплектов навесного оборудования были выделены донским губернатором Василием Голубевым из регионального бюджета в начале нынешнего года.
Деловое сообщество: последние новости
Почти миллион в день обойдется содержание «Ростов-Арены». Смертельно ядовитого паука обнаружили в Ростовской области Больше полумиллиарда рублей потратят на капремонт двух лицеев Ростова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен117
Тысячи крымчан подозревают в измене родине93
ЦБ принял решение по ключевой ставке19
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»114
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение