В Новочеркасске закупили новую коммунальную технику 

Администрация Новочеркасска рассказала о закупке новой коммунальной техники. В частности, в город уже поступили погрузчики, КАМАЗы самосвалы, а также прицепные пылесосы — всего пять единиц. Еще тринадцать единиц техники приедут в самое ближайшее время. «Мы испытывали серьёзный дефицит коммунальной техники. 18 единиц не закрывают всю потребность, но нам уже будет гораздо проще работать», — отметил глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин. Средства на покупку 18 единиц коммунальной техники и 3 комплектов навесного оборудования были выделены донским губернатором Василием Голубевым из регионального бюджета в начале нынешнего года.