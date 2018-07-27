Кому понадобятся внутренние офшоры?

России уже были офшоры — давно, еще в 90-х. Например, в Калмыкии . Но потом их прикрыли, государству не нравилось, что компании не платят налог на прибыль в местные бюджеты.

Затем появились и сейчас существуют свободные экономические зоны, территории опережающего развития, где тоже есть налоговые льготы. Но когда в стране пять лет назад началась деофшоризация, снова заговорили о новых внутренних «гаванях». Хотя так и не стало понятно, зачем они нужны. Бизнес ценит в офшорах англосаксонское право и анонимность. Второе, правда, постепенно уходит, страны начинают обмениваться налоговыми данными. Однако первое по-прежнему важно.

Сергей Гуськов президент группы компаний «Энергия» «Если мы в стране сделаем какое-нибудь одно место, где, например, как в Сингапуре , действует, предположим, британское право, и оно там нормально соблюдается, где законодательство независимо в целом от наших российских властей, то был бы от этого эффект. Эта история больше похожа на то, что если у тебя есть какая-то кипрская материнская компания, ты можешь ее перенести в российскую юрисдикцию и просто платить меньше налогов как бы на законных основаниях».

Как выяснили «Ведомости» , изначально законопроект был совсем другим. В офшорах Приморья и Калининградской области предлагали зарегистрироваться любой российской компании, в том числе и банкам. Но против этого выступил ЦБ : он опасался, что тогда компании начнут массово там регистрироваться, получат международный статус, как прописано в документе, а дальше деньги просто потекут за рубеж.

Вообще-то классическая офшорная схема это и предполагает, но и опасения ЦБ вполне понятны. В окончательном тексте право регистрации в этих зонах имеют лишь иностранные резиденты, причем созданные не позднее 1 января этого года.

Скорее всего, пользоваться этими офшорами будут компании, которые боятся санкций. Но это не значит, что они ликвидируют свои иностранные холдинги. Тогда смысла тоже нет, замечает управляющий партнер юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Андрей Гольцблат

Андрей Гольцблат управляющий партнер юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP «Единственная понятная идея, почему это имеет смысл делать, наверное, чтобы избежать санкций либо других неприятностей, связанных с нахождением бизнеса за границей. Но все равно, если это офшор, который иностранная компания регистрирует в российском офшоре, она не решает проблему иностранных рисков. Основная компания все равно остается за границей. Поэтому, честно говоря, я себе плохо представляю, как это будет работать».

Заманивать иностранные компании в наши офшоры будут низкими налогами, мягким контролем и гарантией анонимности — знать о бенефициарах будут только управляющая компания, налоговая и суды. Хотя пока особой анонимности нет. Например, СМИ писали, что интерес проявил En+ Олега Дерипаски , которая сейчас зарегистрирована на острове Джерси.