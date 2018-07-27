Ещё
Начальник оперчасти полиции проведет прием жителей Орехово‑Зуева и Ликино‑Дулева 3 августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

Начальник оперчасти полиции проведет прием жителей Орехово‑Зуева и Ликино‑Дулева 3 августа 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Представитель ГУ МВД России по Московской области, начальник оперчасти проведет 3 августа прием жителей городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево по вопросам экономической безопасности, сообщила Орехово-Зуевскому информагентству специалист по связям с общественностью группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Мария Куринская.
«Начальник оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Алексей Горин будет проводить прием жителей Орехово-Зуева и Ликино-Дулева 3 августа с 16:00 до 18:00. Встреча пройдет в лекционном зале МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: улица Гагарина, дом №16», — сказала Куринская.
По ее словам, предварительная запись на прием (с указанием Ф. И. О., адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется до 3 августа по телефону: 8 (496) 412-56-22.
РИАМО: последние новости
В Московском Планетарии 27 июля будут наблюдать за великим противостоянием Марса В Мытищах планируется изъятие участков для строительства путепровода через железную дорогу Танцевальный марафон в рамках «Московского долголетия» пройдет в «Сокольниках» 27 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен117
Тысячи крымчан подозревают в измене родине93
ЦБ принял решение по ключевой ставке19
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»114
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение