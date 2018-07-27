Начальник оперчасти полиции проведет прием жителей Орехово‑Зуева и Ликино‑Дулева 3 августа

«Начальник оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Алексей Горин будет проводить прием жителей Орехово-Зуева и Ликино-Дулева 3 августа с 16:00 до 18:00. Встреча пройдет в лекционном зале МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: улица Гагарина, дом №16», — сказала Куринская.

По ее словам, предварительная запись на прием (с указанием Ф. И. О., адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется до 3 августа по телефону: 8 (496) 412-56-22.