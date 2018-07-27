Сергей Черёмин: Москва — это экономический локомотив развития России

«Развеивать мифы и ломать стереотипы — не легкая, но важная и благородная работа, которую с честью выполняют многие русскоязычные средства массовой информации. Этому способствует и традиционный международный форум, собравший в Москве журналистов, экспертов, представителей бизнеса и органов власти», — отметил в приветствии участникам конференции «It’s Time for Moscow» мэр Москвы Сергей Собянин

Москва — это экономический локомотив развития России , бурно растущий макроэкономический регион, сказал, выступая на открытии форума, министр Правительства Москвы , руководитель ДВМС Сергей Черёмин . «Буквально за несколько лет мы поднялись в рейтинге в категории „Бизнес“ почти на 100 позиций и сегодня находимся на 35 месте. У нас очень амбициозные планы на ближайшее будущее», — отметил он. «На сегодняшний день столица имеет хорошо сбалансированный, практически бездефицитный бюджет, что крайне нехарактерно для крупных мегаполисов», — подчеркнул министр.

К концу 2017 года одни только прямые накопленные иностранные инвестиции в экономике города составили около 280 миллиардов долларов США. Количество иностранных компаний в городе продолжает расти — это не только традиционные европейские предприятия, но и компании из США . В числе лидеров по объёму инвестиций в экономику российской столицы входят страны, которые вводили антироссийские санкции в 2014 году. Это, например, Германия ($8,8 млрд накопленных инвестиций), Франция ($4,6 млрд) и Италия ($3,6 млрд), сообщил глава ДВМС.

С. Черёмин отметил важность городских проектов, в частности, «Моя улица», «Миллион деревьев», портал «Активный гражданин», парк «Зарядье», развитие системы каршеринга, а также инициативы по улучшению организации пространства на берегах Москвы-реки. Большой положительный резонанс у горожан и экспертов вызвало внедрение таких проектов, как «Безопасный город», интеллектуальная транспортная система, медицинская система ЕМИАС, московская электронная школа и других, подчеркнул министр.

Москва буквально за несколько лет, благодаря созданию современной инфраструктуры и благоприятному бизнес-климату, вышла на первые позиции в мировых рейтингах по таким показателям, как создание городской среды, человеческого капитала, цифровой экономики. Город занимает первые места среди российских регионов по проектам государственно-частного партнерства, среди восточноевропейских городов — по показателям развития экономики и инфраструктуры, в мире — по организации платных парковочных мест, отметил С. Черёмин.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Артём Ермолаев рассказал участникам форума о введении новых информационных сервисов для москвичей. Он отметил, что город реконструировал более 300 парков, в которых, кроме всего прочего, есть Wi-Fi. «В Москве работает более 2 тысяч бесплатных точек беспроводного Интернета, бесплатный Интернет есть во всем общественном транспорте Москвы, при этом мобильный Интернет обходится москвичам в восемь раз дешевле, чем горожанам Нью-Йорка », — сказал министр.

А. Ермолаев рассказал, как велась работа по организации в Москве сервисов каршеринга и такси. Цифровизации подверглись и все социальные объекты города. «Москва сегодня занимает первое место в мире по развитию электронных сервисов для граждан и бизнеса, обойдя Лондон, Нью-Йорк, Париж. Стремительно развиваются цифровые медицинские услуги, технологии искусственного интеллекта и блокчейна», — отметил министр. По его словам, цифровые технологии помогут внести прозрачность во многие социально-экономические процессы и создать среду равных возможностей.

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Погонин рассказал о развитии медицинской системы ЕМИАС в столице. Он отметил, что «умный город» предполагает использование цифровых технологий в сфере диагностики, лечения и сервиса пациентов. В настоящее время 98% пациентов могут записаться к участковому врачу или педиатру на сегодня или завтра. Оптимизация записи на прием к врачу во многом стала возможна благодаря ЕМИАС. В настоящее время более 7 миллионов москвичей уже имеют электронные медицинские карты. «В городе активно развивается телемедицина, компьютерное зрение для медицины, цифровое образование. Все это помогает нам на ранних стадиях прогнозировать появление у человека опасных заболеваний, подбирать точные методы лечения», — отметил А. Погонин.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников рассказал о многоуровневой и многофункциональной системе безопасности, организованной в Москве во время проведения чемпионата мира по футболу. «Москва сегодня соответствует всем мировым стандартам безопасности. Чемпионат стал определенным испытанием для нас и критерием оценки нашей деятельности. В фан-зону приходило более 100 тысяч человек, некоторые — с грудными детьми. Все понимали, что ситуация находится под грамотно организованным контролем, и мы не подвели болельщиков», — отметил он.

С итогами чемпионата мира по футболу познакомил участников руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев . Он назвал прошедший чемпионат успешным и сообщил, что болельщики принесли столичному бюджету дополнительные доходы в объеме 14,8 млрд рублей.

Александр Поляков , директор ГБУ «МосТрансПроект», рассказал о том, как складывалась транспортная логистика во время чемпионата мира, а также о развитии транспортной инфраструктуры Москвы в контексте «умного города». Транспортная отрасль занимает сегодня важнейшее место в развитии мегаполиса. За последние годы в условиях крайней плотности проживания населения удалось построить около 700 километров автомагистралей, сложных транспортных развязок, внедрить интеллектуальную транспортную систему по управлению мегаполисом. Дополнительно планируется построить еще около 200 километров дорог, усовершенствовать интеллектуальную систему управления и телемониторинга. Предполагается, что до 2020 года частные инвестиции в транспортную инфраструктуру составят 18,2 млрд долларов США. Это позволит построить 255 крупных пересадочных узла, которые свяжут в единую систему как общественный, так и частный транспорт.

Вторая сессия форума, объединившая представителей российских и иностранных деловых кругов, была посвящена вопросам развития международного бизнеса в Москве и информатизации. На сессии выступили президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко , рассказавший о развитии бизнеса американских компаний в России, заместитель директора Института внешней торговли Италии Джузеппе Руссо , представитель руководства The Boston Consulting Group Константин Полунин с докладом о конкурентных позициях Москвы в контексте развития международного бизнеса, а также управляющий директор Kroll Россия и СНГ Алессандро Волчич и вице-президент AccorHotels Восток Алистер Робертсон-Уоттс.

В рамках форума прошли круглые столы с участием главных редакторов ведущих русскоязычных зарубежных СМИ, представителей российской общественности. Во время дискуссий обсуждались такие функции русскоязычной прессы за рубежом, как объективное и двустороннее освещение общественно-политических событий, создание единого русскоязычного информационного пространства, сохранение исторической памяти и продвижение русского языка. Также был поднят вопрос о роли молодежи в работе по консолидации Русского мира.

Участники форума также посетили ВДНХ и приняли участие в работе круглого стола в павильоне «Умный город».

VI Международный форум представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ «It’s Time for Moscow» проходил в Москве с 23 по 25 июля.