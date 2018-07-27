Архангельское ФСИН назвало недостоверной информацию о пытках правозащитника

Информация СМИ о физическом насилии в отношении осужденного политического активиста и правозащитника 64-летнего Сергея Мохнаткина не соответствует действительности. Об этом сообщает управление ФСИН по Архангельской области.

«Информация о том, что к осужденному Мохнаткину применялись физическая сила и специальные средства, является недостоверной. Все факты применения спецсредств фиксируются на видеорегистраторы и по ним проводятся служебные проверки», — говорится в сообщении.

Мохнаткин за нарушение порядка отбывания наказания содержится в помещении камерного типа под круглосуточным видеонаблюдением, указывает ФСИН . По данным ведомства, в 2017 г. в камере проведены ремонтные работы, а Мохнаткин обеспечен всеми необходимыми постельными принадлежностями, и согласно распорядку посещает душевую два раза в неделю.

Также по информации ФСИН, Мохнаткин решил прекратить начатую 13 июля голодовку. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывает, уточняет ведомство.

Ранее подруга Мохнаткина Татьяна Пашкевич сообщала, что к Мохнаткину в колонии применяют физическую силу и пытают, а также забирают вещи, переписку и лекарства. ФСИН указывает, что по соответствующему заявлению Мохнаткину от 25 июля проводится проверка.