Ещё
Архангельское ФСИН назвало недостоверной информацию о пытках правозащитника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архангельское ФСИН назвало недостоверной информацию о пытках правозащитника 

Ведомости 2 часа назад
Информация СМИ о физическом насилии в отношении осужденного политического активиста и правозащитника 64-летнего Сергея Мохнаткина не соответствует действительности. Об этом сообщает управление ФСИН по Архангельской области.
«Информация о том, что к осужденному Мохнаткину применялись физическая сила и специальные средства, является недостоверной. Все факты применения спецсредств фиксируются на видеорегистраторы и по ним проводятся служебные проверки», — говорится в сообщении.
Мохнаткин за нарушение порядка отбывания наказания содержится в помещении камерного типа под круглосуточным видеонаблюдением, указывает ФСИН. По данным ведомства, в 2017 г. в камере проведены ремонтные работы, а Мохнаткин обеспечен всеми необходимыми постельными принадлежностями, и согласно распорядку посещает душевую два раза в неделю.
Также по информации ФСИН, Мохнаткин решил прекратить начатую 13 июля голодовку. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывает, уточняет ведомство.
Ранее подруга Мохнаткина Татьяна Пашкевич сообщала, что к Мохнаткину в колонии применяют физическую силу и пытают, а также забирают вещи, переписку и лекарства. ФСИН указывает, что по соответствующему заявлению Мохнаткину от 25 июля проводится проверка.
В 2014 г. Мохнаткина приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве на несогласованной акции летом 2010 г. Летом 2016 г. Мохнаткин получил 11 месяцев колонии за оскорбление представителя начальника отряда колонии. В марте 2017 г. ему дали еще два года за дезорганизацию деятельности колонии, с учетом двух ранее вынесенных приговоров — к двум с половиной годам колонии строгого режима. По версии обвинения, Мохнаткин ударил охранника. Сам правозащитник утверждал, что его избили.
Ведомости: последние новости
Власти Москвы на месте съемочной площадки «Дома-2» построят трамвайную остановку Конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн на безопасность «Ростех» разработал парашют для экстренной эвакуации из небоскребов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен127
Тысячи крымчан подозревают в измене родине96
ЦБ принял решение по ключевой ставке20
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»116
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение