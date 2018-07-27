«ГорОбзор» стал СМИ года в Башкирии

Информационно-новостной портал «ГорОбзор» стал победителем в номинации «СМИ года», как самое быстрорастущее издание в регионе. Премия организована пиар-сообществом Уфы «PRUFA». Церемония состоялась накануне в Уфе. В опросе принимали участие главные редакторы СМИ, блогеры и пиар-менеджеры столицы.

Организаторы премии региональный директор ИА Медиакорсеть Шамиль Валеев и блогер Раис Габитов поделились своим мнением о победе «ГорОбзор.ру».

— Правильная тактика неизвестного нового владельца «Горобзора» — приобрести под раскрутку и reload известный публике, кроулерам поисковых систем и плотно встраивать в новостные потоки в логику SMM-продвижения дала быстрый технологический результат. Но никакой SMM, SEO в медиа не работает без нормального, классического контента, «бройлерный» трафик без нормальных материалов быстро сдувается. И то, что в «Горобзоре» есть большие форматы, занимающие у аудитории больше 40 секунд внимания — это хорошее, правильное дело. «Горобзору» более 10 лет, технически он правильный и психологически привычный аудитории, редакция работает как классическое СМИ, значит, будет все хорошо — результат этот заслуженный, публика, в том числе и профессиональная, увидела бы ресурс и без массированной наружной рекламы. Сейчас время такое — слияния и поглощения в СМИ региона, переток интереса аудитории от телеэкрана к монитору и тачскрину, гоняясь за зрачками пользователя, важно не потерять себя. А схема и нейминг «Горобзора» не исключает создания одноименной франшизы, как для 20 городов республики, так и общенациональной. Желаю успеха и зоркости старому новому другу горожан Горобзору, — сказал Шамиль Валеев.

— Мероприятие проходит третий год. Все прошло прекрасно и успешно. Мы хотели выделить какое-то СМИ не потому, насколько оно сильное или значимое, а именно, в том плане, кто за последний год отметился ростом и продвижением. «ГорОбзор» очень сильно поднялся за последний год, все это стали отмечать, он стал интересным и влиятельным, поэтому его отметило большинство. В опросе принимали люди и ключевые представители, которые работают в этой индустрии, — поделился со своим мнением Раис Габитов.

Остальные победители в номинациях:

Телеграмм-канал года — «Уфимский Фейсбук»

PR-скандал года — Госстрой , видеообращение Арефьева к Путину

Event года — 1000 музыкантов

Новичок года — Салават Нафиков

Настойчивый PR года и Online года — Артур Дмитриев

Добавим, что по данным Яндекс. Метрика число уникальных посетителей сайта ГорОбзор.ру в прошлом году составляло 186 тысяч в месяц, на июнь 2018 года показатели выросли на 349,5% и составили 650 тысяч уникальных посетителей в месяц. «ГорОбзор» входит в ТОП-10 самых популярных информационных сайтов по версии LIVEINTERNET в Башкирии.

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