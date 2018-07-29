Около 2,5 тыс. человек участвуют в Москве в митинге против изменений в пенсионной системе

РФ. МОСКВА , 29 июля. / ТАСС /. Численность участников митинга против изменений в пенсионном законодательстве, проходящего на проспекте Академика Сахарова в Москве, составила 2,5 тыс. человек, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД

"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. В нем принимают участие порядка 2,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 28 и 29 июля на проспекте Академика Сахарова запланировано проведение двух митингов против изменений в пенсионной системе. К участию в мероприятиях в каждый из двух дней заявлено до 10 тыс. человек. Субботний митинг собрал, по данным МВД, 6,5 тыс. человек.