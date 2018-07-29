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Около 2,5 тыс. человек участвуют в Москве в митинге против изменений в пенсионной системе
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Около 2,5 тыс. человек участвуют в Москве в митинге против изменений в пенсионной системе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Численность участников митинга против изменений в пенсионном законодательстве, проходящего на проспекте Академика Сахарова в Москве, составила 2,5 тыс. человек, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. В нем принимают участие порядка 2,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 28 и 29 июля на проспекте Академика Сахарова запланировано проведение двух митингов против изменений в пенсионной системе. К участию в мероприятиях в каждый из двух дней заявлено до 10 тыс. человек. Субботний митинг собрал, по данным МВД, 6,5 тыс. человек.
19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение в течение длительного переходного периода возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
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