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Тинькофф Банк уволил десять сотрудников за шутки в корпоративном чате
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Тинькофф Банк уволил десять сотрудников за шутки в корпоративном чате 

Банки.ру 2 часа назад
По словам источника, близкого к кредитной организации, еще несколько сотрудников уволились вслед за ними, так как были не согласны с внутренней политикой банка.
Издание VC.ru обнаружило в Telegram-канале одного из уволенных сотрудников скриншоты переписки, в которой вице-президент по IT Вячеслав Цыганов осуждает поведение сотрудников.
«Спустя год после моего письма о правилах использования корпоративного мессенджера вынужден констатировать, что некоторые из вас их полностью проигнорировали и продолжили превращать базовые публичные каналы в помойку, перенося свои маргинальные привычки общения в компании, и даже сформировали группу единомышленников, которые проводят больше времени за низкокультурным общением вместо работы. Самым ярким примером является канал #utkin, топ участников которого сгенерировали (слово «создали» не поворачивается язык произнести) почти 200 тысяч сообщений и имеют высокую ежедневную частотность. Их дальнейшая судьба в компании сейчас под большим вопросом!» — цитирует издание сообщение Цыганова.
«Если вы когда-либо видели разъяренного бультерьера, то вы знаете, как сейчас выглядит Оливер (предправления банка Оливер Хьюз. — Прим. Банки.ру). Как в отношении них, так и их руководителей», — добавляет вице-президент.
Собеседник Банки.ру связал эти увольнения с попавшей в соцсети информацией о дискриминирующих «правилах» при приеме на работу в Тинькофф Банк, где говорилось о том, что в банк запрещено нанимать «представителей негроидной расы», «ярко выраженных представителей сексуальных меньшинств», журналистов, бывших сотрудников ФСБ и МВД, судебных приставов, мужчин из Северо-Кавказского федерального округа, мусульман и евреев.
По его мнению, подобные шутки недопустимы после такого скандала.
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