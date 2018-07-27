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Оптика от «Ростелекома» пришла в 20 тысяч воронежских домохозяйств
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Оптика от «Ростелекома» пришла в 20 тысяч воронежских домохозяйств 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
За второй квартал 2018 года оптику от «Ростелекома» выбрали 18 тысяч пользователей в Воронежской области, что составляет почти рекордный — 10%-й прирост абонентской базы. В итоге, к началу июля 2018 года провайдер обеспечил подключением по GPON1 («оптика в дом») более 260 тысяч домохозяйств города и области. Основная масса подключений охватила Воронеж, а также Бобровский, Рамонский, Лискинский, Новохоперский и Павловский районы области.
Благодаря тому, что оптоволокно заводится непосредственно в дом, пользователи получают гарантированную защиту от несанкционированного доступа. При этом высокая скорость доступа, достигаемая благодаря оптике, позволяет получить доступ ко всем современным цифровым сервисам — даже самым ресурсоёмким.
Наталья Титова, директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком»:
«До сих пор мы были преимущественно «медным» регионом, где преобладали медные линии связи. Но наши специалисты приложили все усилия, чтобы развить оптическую сеть в Воронежской области. Более половины абонентов «Ростелекома» в Воронежском регионе, использующих GPON, — это жители поселков и микрорайонов с преобладанием частной застройки. Эта технология обеспечивает возможность передачи данных на скорости до 1 Гбит/с. Такой канал связи с избытком перекрывает любые потребности современного пользователя. Например, можно одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, смотреть «Интерактивное ТВ» и пользоваться всеми сервисами «Умного дома». Кстати, оплачивать всё это удобно также онлайн, причём единым счётом».
Абоненты всё чаще выбирают пакетные предложения «Ростелекома». Это позволяет экономить на времени подключения и абонентской плате, а также получать дополнительные сервисы в качестве бонусов. Так, при подключении пакета из нескольких услуг клиент может получить существенные преимущества. Например, в рамках акции «Киномания» пользователю предоставляется возможность выхода во Всемирную паутину на скорости до 100 Мбит/с, более 20 лучших фильмовых каналов, а также пакеты ViP Viasat Premium и Amediateka Home of HBO с возможностью круглосуточно и безлимитно смотреть кинохиты и самые нашумевшие сериалы мира. А при подключении мобильной связи можно получить скидку до 50% на услугу «Домашний интернет».
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