Выиграй билет на цирковое шоу «Марица и Дан Запашные» 

В Волгоградском государственном цирке выступит прославленная династия дрессировщиков с программой «Марица и Дан Запашные». «АиФ-Волгоград» разыгрывает для своих читателей билеты на представление.
На манеж выйдут ослы и обезьяны дрессировщика Кирилла Карачинского, а также кавказские овчарки, которые под управлением Заслуженной артистки России Марицы Запашной покажут интересные трюки. Дан Запашный и шимпанзе Мальта и Бони выполнят акробатический номер.
Кроме того, зрители увидят клоуна из Италии Адамса Форначари, экстремальные акробатические номера под куполом цирка на свободной проволоке Сергея Шарковича, искрометное файер-шоу в исполнении жонглеров под руководством Халиля Сафаргалина, жокеев-наездников Александровых, гимнастку на полотнах Екатерину Михайлову, Ингу Беляеву с хула-хупами.
Первые три читателя «АиФ-Волгоград», правильно ответившие на следующие вопросы, получат билет на представление:
Во всей стране с шимпанзе работают только … дрессировщика. Одним из них является Дан Запашный. Сколько их?
3;7;50.
Кто был основателем цирковой династии Запашных?
Михаил Сергеевич;Аскольд Вальтерович;Сергей Михайлович.
Свои ответы присылайте на электронную почту aifvlg.is@gmail.com с темой письма «Марица и Дан Запашные». В сообщении не забудьте указать свои Ф. И. О. и номер телефона. Отметим, что билет разыгрывается на представление, которое пройдет 29 июля в 11:00.