Выиграй билет на цирковое шоу «Марица и Дан Запашные»

В Волгоградском государственном цирке выступит прославленная династия дрессировщиков с программой «Марица и Дан Запашные». «АиФ-Волгоград» разыгрывает для своих читателей билеты на представление.

На манеж выйдут ослы и обезьяны дрессировщика Кирилла Карачинского , а также кавказские овчарки, которые под управлением Заслуженной артистки России Марицы Запашной покажут интересные трюки. Дан Запашный и шимпанзе Мальта и Бони выполнят акробатический номер.

Кроме того, зрители увидят клоуна из Италии Адамса Форначари, экстремальные акробатические номера под куполом цирка на свободной проволоке Сергея Шарковича, искрометное файер-шоу в исполнении жонглеров под руководством Халиля Сафаргалина, жокеев-наездников Александровых, гимнастку на полотнах Екатерину Михайлову Ингу Беляеву с хула-хупами.

Первые три читателя «АиФ-Волгоград», правильно ответившие на следующие вопросы, получат билет на представление:

Во всей стране с шимпанзе работают только … дрессировщика. Одним из них является Дан Запашный. Сколько их?

3;7;50.

Кто был основателем цирковой династии Запашных?

Михаил Сергеевич;Аскольд Вальтерович;Сергей Михайлович.

Свои ответы присылайте на электронную почту aifvlg.is@gmail.com с темой письма «Марица и Дан Запашные». В сообщении не забудьте указать свои Ф. И. О. и номер телефона. Отметим, что билет разыгрывается на представление, которое пройдет 29 июля в 11:00.