Эксперты: угольная энергетика будет востребована еще десятилетия, но требует модернизации

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Угольная генерация в России , которая несмотря на критику со стороны экологов, указывающих на загрязнение воздуха, будет востребована в ближайшие десятилетия, но потребует модернизации в самое ближайшее время. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты угольной индустрии, которые отметили, что особенно эффективна эта модернизация в районах, близких к месторождениям угля, например в Западной Сибири.

Востребованность на годы

Согласно прогнозу Мирового энергетического агентства, рост потребления угля будет продолжаться до 2040 года приблизительно на 0,5%. Это касается и России, где угольная энергетика занимает примерно 20% от общей генерации энергии. Эксперты сходятся во мнении, что в обозримом будущем отказываться от угля никто не планирует.

"По прогнозу Мирового энергетического агентства, доля угля в мировом энергетическом балансе будет расти по крайней мере до 2050 года, так что говорить о закате эпохи угля некорректно, а в нашей стране — особенно. Не думаю, что газовая генерация все сможет заменить в ближайшее время", — сказал управляющий филиалом «СибНИИуглеобогащение» в Красноярске , доктор технических наук Сергей Исламов.

Пока что уголь остается одним из самых дешевых видов топлива, цена на которое, как ранее прогнозировал министр энергетики РФ Александр Новак , будет снижаться в ближайшие пять лет. В экономическом плане с углем не может конкурировать какой-либо другой вид топлива, в том числе газ, цена на который продолжает повышаться.

Эксперты отмечают, что угольная энергетика обладает самой высокой эффективностью, когда находится вблизи своего потребителя и другие источники с ней конкурировать не могут. Кроме того, она представляется более безопасной с точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Она вне конкуренции, когда нет высоких затрат на поставку. Когда мы говорим об угле, также встает вопрос безопасности, так как газ — это легковоспламеняемое топливо, поэтому процентов 10 от общей генерации должно быть на угле, чтобы обезопасить энергетику от возможной террористической угрозы", — считает директор института конъюнктуры рынка угля Александр Ковальчук

Устойчивое положение угольной генерации может подвинуть только вопрос экологии. Традиционно уголь считают самой «грязным» среди других источников энергии, однако, по словам заместителя председателя российской экологической партии «Зеленые» Сергея Шахматова, в вопросе между экологией и ценой потребитель всегда выберет второе. «Людям важно получать тепло по понятным им ценами и мало кто сможет отказаться от дешевого вида тепла в пользу более экологически чистого», — сказал Шахматов.

Новые решения

Несмотря на востребованность угольной генерации среди потребителей и промышленности, у нее есть ряд проблем, который, по мнению экспертов, необходимо решать в ближайшее время. Российская угольная энергетика требует модернизации, так как использует принципы сжигания угля, разработанные еще несколько столетий назад.

"По мнению мирового эксперта в области энергетики Вацлава Смила, у нас не было бы причин так негативно отзываться об угле, если бы мы использовали его по современным передовым технологиям. И он прав. Да, мы усовершенствовали котлы, стали использовать новейшие конструкционные стали, но технологический принцип сжигания угля остается неизменным со времен Промышленной революции в Европе, то есть начиная с рубежа XVII-XVIII веков", — сказал Исламов.

Для того чтобы ситуация изменилась, необходимо переходить к новым технологическим принципам, например к технологии частичной газификации угля. «Суть ее в том, что уголь как бы „расщепляется“ на два продукта — газовое топливо и углеродный остаток (термококс). Газовое топливо мы можем экологически чисто сжечь, а термококс — направить на рынок металлургического сырья. Выручка от его продажи с избытком покрывает затраты на закупку угля, а значит тепловую энергию мы сможем отпускать населению по резко сниженному тарифу», — рассказал Исламов.

Этот же термококс может использоваться для производства бездымного топлива, которое, по будет востребовано в жилых домах с печным отоплением, считает эксперт. «Существенный вклад в загрязнение атмосферы вносит именно частный сектор, который топит печки обычным углем. Если им предложить бездымное топливо, состоящее из термококса, то помимо большей длительности горения, загрязнение воздуха снизится примерно в пять раз», — объяснил Исламов.

Экологические вопросы стремятся решать и сами энергетики. Крупнейшая в Сибири «Сибирская генерирующая компания» (СГК), обновляя оборудование, уделяет внимание и этому вопросу. «Все новые энергоблоки, установленные на станциях СГК в рамках программы ДПМ, оборудованы современными электрофильтрами со степенью очистки более 99%. На старейшей ТЭЦ Красноярска мы сейчас также ведем экологическую модернизацию, чтобы довести станцию до современных стандартов», — рассказали ТАСС в компании.

Недоступная альтернатива

Альтернативой традиционной угольной генерации выступают возобновляемые источники энергии (ВИЭ), например солнечная и ветровая, однако проекты по созданию ветряных ферм или солнечных электростанций в России пока что редки и не могут сравниться с угольной энергетикой.

"Там, где есть постоянное солнце или ветер, это актуально. В наш холодный зимний период с большим уровнем осадков, который мешает генерации возобновляемой энергетики, продвижение этих технологий проблематично. Помимо этого в сегменте возобновляемой энергетики отсутствует нормативно-правовая база, которая не позволят бизнесу понимать, как правильно создавать проекты и продавать энергию", — сказал Сергей Шахматов.

С ним согласен и Александр Ковальчук, который уверен, что генерация, основанная на возобновляемых источниках, для российских условий — «экзотика». " Германия как страна с сильной угольной энергетикой, уже порядка 20% генерации перевела на ВИЭ. У нас это просто экзотика, особенно когда есть дешевый природный газ. Применение возобновляемых источников актуально для тех районов, куда невозможно проложить газовый трубопровод или довезти уголь, однако в рамках общих объемов генерации это практически ничего", — рассказал Ковальчук.

Как отмечает генеральный директор некоммерческой организации «Центра Экологических инвестиций» Михаил Юлкин , генерация, основанная на возобновляемых источниках энергии, в России не развивается еще и из-за наложенных на нее искусственных ограничений.

"У нас сейчас к объектам ВИЭ, тем же ветряным генераторам, предъявляются избыточные требования, которые удорожают строительство, тормозя развитие возобновляемой энергетики в стране, ведь нельзя относиться к ветрогенератору как к капитальному объекту и требовать под него специального оформления земель", — говорит Михаил Юлкин.