Как умер Хан Батый

Внук Чингисхана Бату-хан, несомненно, является роковой фигурой в истории Руси XIII века. К сожалению, история не сохранила его портрета и оставила мало прижизненных описаний хана, но то, что мы знаем, говорит о нем как о неординарной личности.

Бату-хан родился в 1209 году. Скорее всего, это произошло на территории Бурятии или Алтая . Его отцом был старший сын Чингисхана Джучи (который родился в плену, и есть мнение, что он не сын Чингисхана), а матерью — Уки-хатун, состоявшая в родстве со старшей женой Чингисхана. Таким образом, Бату был внуком Чингисхана и внучатым племянником его жены. Джучи владел самым большим уделом чингизидов. Он был убит, возможно, по указанию Чингисхана, когда Бату было 18 лет. По легенде, Джучи похоронен в мавзолее, который находится на территории Казахстана в 50 километрах к северо-востоку от города Жезказгана . Историки считают, что мавзолей мог быть построен над могилой хана много лет спустя.

Окаянный и справедливый

Имя Бату означает «крепкий», «сильный». При жизни он получил прозвище Саин-хан, что по-монгольски означало «благородный», «щедрый» и даже «справедливый». Единственные летописцы, которые отзывались о Батые лестно, были персами. Европейцы писали, что хан внушает сильный страх, но держит себя «ласково», умеет скрыть эмоции и подчеркивает свою принадлежность к семье чингизидов. В нашу историю он вошел, как погубитель — «злочестивый», «окаянный» и «поганый».

Праздник, ставший поминками

Кроме Бату, у Джучи было 13 сыновей. Есть легенда о том, что все они уступали друг другу место отца и просили деда разрешить спор. Чингисхан выбрал Бату и дал ему в наставники полководца Субедея. По сути, власти Бату не получил, земли был вынужден раздать братьям, а сам выполнял представительские функции. Даже войско отца возглавил старший брат Орду-Ичен. По легенде, праздник, который молодой хан устроил, вернувшись домой, превратился в поминки: гонец принес весть о кончине Чингисхана. Ставший Великим ханом Удэгей недолюбливал Джучи, но в 1229 году подтвердил титул Бату. Безземельному Бату пришлось сопровождать дядю в китайском походе. Поход на Русь, который монголы начали готовить в 1235 году, стал для Бату шансом обрести владения.

Татаро-монголы против тамплиеров

Кроме Бату-хана возглавить поход хотели еще 11 царевичей. Бату оказался самым опытным. Еще подростком он участвовал в военном походе на Хорезм и половцев. Считается, что хан принимал участие в битве на Калке в 1223 году, где монголы разгромили половцев и русских. Есть и другая версия: войска для похода на Русь собирались во владениях Бату, и возможно, он просто совершил военный переворот, с помощью оружия убедив царевичей отступить. По сути, военачальником войска был не Батый, а Субедей. Сначала Батый покорил Волжскую Булгарию, затем опустошил Русь и вернулся в Приволжские степи, где хотел заняться созданием своего улуса. Но хан Удэгей потребовал новых завоеваний. И в 1240 году Бату вторгся в Южную Русь , взял Киев. Его целью была Венгрия , куда бежал старый враг чингизидов половецкий хан Котян. Первой пала Польша , был взят Краков . В 1241 году у Легницы было разбито войско князя Генриха, в котором сражались даже тамплиеры. Затем были Словакия Чехия , Венгрия. Потоммонголы достигли Адриатики и взяли Загреб . Европа оказалась беспомощной. Людовиг Французский готовился к смерти, а Фридрих II собирался бежать в Палестину . Их спасло то, что умер хан Удэгей, и Батый повернул назад.

Бату против Каракорума

Выборы нового Великого хана затянулись на пять лет. Наконец был выбран Гуюк, который понимал, что Бату-хан ему никогда не подчиниться. Он собрал войска и двинул их к улусу Джучи, но вдруг вовремя умер, скорее всего, от яда. Через три года Батый совершил военный переворот в Каракоруме. При поддержке братьев он сделал Великим ханом своего друга Монке, который признал за Бату право контролировать политику Булгарии, Руси и Северного Кавказа. Яблоком раздора между Монголией и Бату оставались земли Ирана и Малой Азии. Деятельность Бату по защите улуса дала плоды. В 1270-х годах Золотая Орда перестала зависеть от Монголии. В 1254 году Бату-хан основал столицу Золотой Орды — Сарай-Бату («Город Бату»), которая стояла на реке Ахтубе. Сарай располагался на холмах и тянулся по берегу реки на 15 километров. Это был богатый город, имевший свои ювелирные, литейные и керамические мастерские. В Сарай-Бату было 14 мечетей. Дворцы, украшенные мозаиками, приводили иноземцев в трепет, а ханский дворец, расположенный на самом высоком месте города, был щедро украшен золотом. Именно от его великолепного вида и пошло название «Золотая Орда». Город был сметен с лица земли Тамреланом в 1395 году.

Известно, что с Бату-ханом встречался русский святой князь Александр Невский. Встреча Батыя и Невского произошла в июле 1247 года на Нижней Волге. Невский «гостил» у Батыя до осени 1248 года, после чего выехал в Каракорум. Лев Гумилев считает, что Александр Невский и сын Бату-хана Сартак даже побратались, и таким образом, Александр стал якобы приемным сыном Батыя. Поскольку никаких летописных подтверждений этому нет, может статься, что это только легенда. Зато можно предполагать, что во времена ига именно Золотая Орда не давала нашим западным соседям вторгнуться на Русь. Европейцы попросту боялись золотоордынцев, помня свирепость и беспощадность хана Бату.

Загадка смерти

Бату-хан умер в 1256 году в возрасте 48 лет. Современники считали, что его могли отравить. Говорили даже о том, что он погиб в походе. Но скорее всего, он умер от наследственного ревматического заболевания. Хан часто жаловался на боли и онемение в ногах, иногда из-за этого не приезжал на курултаи, на которых принимались важные решения. Современники рассказывали, что лицо хана покрывалось красными пятнами, что явно свидетельствовало о нездоровье. Если учесть, что предки по материнской линии тоже мучились болями в ногах, то эта версия смерти выглядит правдоподобно. Тело Батыя было предано земле там, где речка Ахтуба впадает в Волгу. Похоронили хана по монгольскому обычаю, устроив в земле дом с богатым ложем. Ночью по могиле прогнали табун лошадей, чтобы никто и никогда не нашел это место.