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Бомбардировщик H-6K и военно-транспортный самолет Y-9 Китая впервые отправятся за границу для участия в соревнованиях «АрМИ-2018»
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Бомбардировщик H-6K и военно-транспортный самолет Y-9 Китая впервые отправятся за границу для участия в соревнованиях «АрМИ-2018» 

ИА Синьхуа 13 минут назад
Пекин, 27 июля /Синьхуа/ — ВВС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ отправят сразу несколько современных типов военных самолетов за пределы страны для участия в Международных армейских играх-2018 /"АрМИ-2018"/, которые официально стартуют 28 июля. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян на очередной ведомственной пресс-конференции.
При этом китайский бомбардировщик новейшего типа H-6K /Хун-6К/ и военно-транспортный самолет Y-9 /Юнь-9/ будут отправлены за границу для участия в соревнованиях впервые, сообщил Жэнь Гоцян.
Кроме того, на соревнования «АрМИ-2018» Китай также отправит истребитель J-10A /Цзянь-10А/, истребитель-бомбардировщик JH-7A /Цзянь-Хун-7А/ и транспортный самолет Ил-76.
Всего китайские сухопутные войска и ВВС отправят за границу 18 контингентов для участия в 18 дисциплинах соревнований «АрМИ-2018», которые пройдут соответственно в России, Казахстане и Беларуси. На данный момент все эти военнослужащие уже переброшены на зарубежные полигоны соревнований, сообщил Жэнь Гоцян.
В свою очередь, Китай на своей территории, а точнее, в районе Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/ и на побережье города Цюаньчжоу восточной провинции Фуцзянь, организует четыре дисциплины соревнований, в которых примут участие военнослужащие из 10 стран, включая Россию, Беларусь и Пакистан, а также делегация наблюдателей из Армении.
Также примечательно, что курсанты из Военной академии бронетанковых войск и Военно-инженерского университета Китая впервые примут участие в соревнованиях в виде отдельных команд.
"АрМИ" представляют собой международные военные соревнования, инициированные Министерством обороны РФ. Китай приглашался на игры, начиная с 2014 года, а с 2017 года начал выступать и организатором части соревнований. -0-
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