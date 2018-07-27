Звезды с восторгом приняли новость о сносе площадки шоу «Дома-2»

Известные интернет-пользователи с сарказмом и юмором восприняли новость о сносе съемочной площадки реалити-шоу «Дом-2».

Николай Валуев. «Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли. Неужели в самом деле эти карусели снесут», — написал в Twitter спортсмен, депутат Госдумы

«Хоть бы это была не шутка! На лобном месте, где проходят эти шабаши ведьмовские, будет построена остановка! Мне кажется, что в правительстве Москвы чья-то жена или дочь плотно смотрела «Дом 2», и, чтобы как-то оправдать снос, придумали эту дорогу. Народ никогда еще не поддерживал так Правительство Москвы!», — считает ведущий утреннего шоу на « Авторадио Сергей Демидов , он сообщил об этом на своей странице в соцсетях demidov_avtoradio.

Звезд поддержали в соцсетях другие интернет-пользователи:

«— «Дом 2» сносят! Будет трасса!

— Ну там все наконец разворотят

— Чего ты такой злой, вдруг найдут свою любовь

— Откопают», — посмеялся nebo_caelum.

«Медуза» пишет, что мэрия Москвы собирается снести съемочную площадку «Дом-2» и построить там трамвайную остановку. Похоже, Собянин хочет не только остаться мэром, но и войти в историю», — сообщил журналист Вася Рыбка.

Ранее стало известно, что правительство Москвы решило построить автомагистраль от Саларьево до деревни Марьино, которая пройдет по территории съемочной площадки телешоу «Дом-2». дом, где живут участники проекта, будет упираться в отбойник новой дороги, а здание съемочной группы снесут.