Звезды с восторгом приняли новость о сносе площадки шоу «Дома-2» 

Известные интернет-пользователи с сарказмом и юмором восприняли новость о сносе съемочной площадки реалити-шоу «Дом-2».
«Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли. Неужели в самом деле эти карусели снесут», — написал в Twitter спортсмен, депутат Госдумы Николай Валуев.
«Мэрия Москвы снесет съемочную площадку Дом 2. Молитвы многих услышаны!», — пошутил ведущий Вести FM Сергей Корнеевский в Twitter.
«Хоть бы это была не шутка! На лобном месте, где проходят эти шабаши ведьмовские, будет построена остановка! Мне кажется, что в правительстве Москвы чья-то жена или дочь плотно смотрела «Дом 2», и, чтобы как-то оправдать снос, придумали эту дорогу. Народ никогда еще не поддерживал так Правительство Москвы!», — считает ведущий утреннего шоу на «Авторадио» Сергей Демидов, он сообщил об этом на своей странице в соцсетях demidov_avtoradio.
Звезд поддержали в соцсетях другие интернет-пользователи:
«— «Дом 2» сносят! Будет трасса!
— Ну там все наконец разворотят
— Чего ты такой злой, вдруг найдут свою любовь
— Откопают», — посмеялся nebo_caelum.
«Медуза» пишет, что мэрия Москвы собирается снести съемочную площадку «Дом-2» и построить там трамвайную остановку. Похоже, Собянин хочет не только остаться мэром, но и войти в историю», — сообщил журналист Вася Рыбка.
Ранее стало известно, что правительство Москвы решило построить автомагистраль от Саларьево до деревни Марьино, которая пройдет по территории съемочной площадки телешоу «Дом-2». дом, где живут участники проекта, будет упираться в отбойник новой дороги, а здание съемочной группы снесут.