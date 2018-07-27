Гриф Арли и «плохая» нерпа: кого занесло в столицу Поморья?

То, что в окрестностях Северодвинска в июне был замечен проснувшийся медведь, уже никого не удивляет, тем более, после того, как он хозяйничал на местном кладбище прошлой осенью. Зато другие звери и птицы удивляют архангелогородцев — их-то точно никто не ожидал увидеть воочию.

Южный гость на танкодроме

12 июня горожане видели, как по Архангельску расхаживает молодой лось. Сначала его заметили на обочине Окружного шоссе, затем — в районе магазина «Макси» на Ленинградском проспекте. Вначале лось перешёл дорогу у эколого-биологического лицея, а после прошёл на парковке возле Первомайской улицы. Любой, кто в этот момент проезжал по Ленинградскому, мог его сфотографировать, и таких нашлось немало, фотографии лесного животного долго гуляли по сети.

А в ночь с 24 на 25 июня зверь совсем осмелел и выбрал для променада центральные улицы города — вначале Поморскую, затем — район школы №45, и даже на Набережной, у комплекса «Омега Хаус», прогулялся.

Но лось — типичный житель северных лесов, и в Архангельск он выбирался и в предыдущие годы. А вот белоголового сипа (птица-падальщик из южной полосы, занесённая в Красную книгу России . — Ред.) местные жители вряд ли когда-нибудь видели вживую. Однако 17 июня под Архангельском, белоголовый сип несколько часов удивлял дачников. Сначала он посидел на крыше дома, а затем спланировал на внедорожник. Очевидцы также сообщают, что ранее сипа видели над СНТ «Магистраль», а ещё раньше — в деревне Патракеевка, где неравнодушный местный житель даже подкармливал его. В итоге на место происшествия выехали активисты архангельского Центра помощи дикой фауне «Мата-Мата», завернули птицу в ткань и бережно увезли к себе.

Для обследования сипа в Москве сейчас собирают средства всем миром — он выглядит апатичным и ослабленным. «Нам приходят сообщения о других сипах, которых видели близ Архангельска, а это значит, что Арли (так назвали птицу — Ред.) прилетел к нам не один, и если птицы больны, то и им придётся проводить подробные и дорогостоящие обследования, финансовых запасов уже нет», — сообщают активисты центра.

«Ничего необычного»

Ещё одно животное, которое нашли в Архангельске — тюлень. Правда, его обнаружили уже мёртвым. Рыбачивший на Краснофлотском острове школьник Кирилл Юрьев заснял тело животного и вызвал спасателей. Тюлени — тоже довольно частые гости у берегов Архангельска, но, как правило, весенние. В мае этого года зоозащитники даже требовали спасти заплывшую в Жаровиху нерпу, которая лежала на льду и выглядела откровенно плохо.

Что же тянет необычных животных в Архангельск? «Тюлень погиб, скорее всего, на взморье и его принесло водой на остров, — считает доцент кафедры зоологии и экологии САФУ, кандидат биологических наук Валерий Андреев . — Тюлени, как правило, заплывают к нам в Двину на территории города, а то, что он погиб — это бывает, прежде всего, от отсутствия корма, которого в реке нет».

По словам учёного, то, что в последнее время так много животных оказалось в поле видимости людей — всего лишь случайность. «Это не проблема, это обычная явление в жизни животных, — говорит Валерий Аркадьевич. — Лоси ходят по городам не только в Архангельске, а по всей России, случаи такие бывают. Гриф мог прилететь к нам из Средней Азии. Дело в том, что грифов, как и многих других птиц, содержат в зоопарках, питомниках, частных вольерах. И бывает, что они улетают от хозяев, причём, очень далеко. Так что ничего необычного в нашествии животных в города, нет».