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В Московской области задержан чиновник, который брал взятки туризмом
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В Московской области задержан чиновник, который брал взятки туризмом 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Взятки не борзыми щенками, а турпоездками по «Золотому кольцу» брал высокопоставленный чиновник из Подмосковья. Наши источники в правоохранительных органах сообщают о задержании заместителя главы городского округа Фрязино Романа Назарова. Он курировал сферу строительства и ЖКХ.
Местные жители в соцсетях утверждают, что он пытался выдавить с рынка управляющие компании, которые отказывались платить ему «дань». Официально эта информация пока не подтверждена, однако известно, что ранее Назаров работал в администрации Щёлковского района и был вынужден подать в отставку из-за подозрений в коррупции. Что, правда, не помешало ему найти работу по соседству. От Фрязино до Щелково — 6 километров.
В местной администрации нам сообщили, что Роман Назаров накануне написал заявление об уходе по собственному желанию. Фрязино вообще не везет на управленцев. В апреле был задержан глава городского округа. Он подозревается в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба муниципальному бюджету.
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