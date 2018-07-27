В Московской области задержан чиновник, который брал взятки туризмом

Местные жители в соцсетях утверждают, что он пытался выдавить с рынка управляющие компании, которые отказывались платить ему «дань». Официально эта информация пока не подтверждена, однако известно, что ранее Назаров работал в администрации Щёлковского района и был вынужден подать в отставку из-за подозрений в коррупции. Что, правда, не помешало ему найти работу по соседству. От Фрязино до Щелково — 6 километров.

В местной администрации нам сообщили, что Роман Назаров накануне написал заявление об уходе по собственному желанию. Фрязино вообще не везет на управленцев. В апреле был задержан глава городского округа. Он подозревается в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба муниципальному бюджету.