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Сухостой в лесопарках удалят в августе
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Сухостой в лесопарках удалят в августе 

Префектура Зеленоградского административного округа 45 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Во время открытой встречи префекта Зеленограда с жителями директор Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» Владимир Рунов заявил, что сухостойные деревья в лесопарках начнут удалять с 1 августа.
Он объяснил, что в июне и июле работы по удалению деревьев велись лишь над аварийными экземплярами. Сухостой же будут удалять в августе после завершения выводково-гнездового периода.
Сухостой может образовываться в виде одиночных деревьев или групп, бывают случаи усыхания целых лесных массивов. Причины усыхания деревьев: предельный возраст растений (естественная старость), засуха, понижение уровня грунтовых вод, заболачивание, солнечные ожоги, уплотнение почвы, массовое распространение вредных насекомых и грибных болезней.
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