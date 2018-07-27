Казанское архиерейское подворье в центре Москвы отреставрируют

Москве стартовал первый этап реставрации Казанского архиерейского подворья. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).

«Казанское архиерейское подворье, расположенное по адресу: Ветошный пер., д.11, является объектом культурного наследия регионального значения. Мосгорнаследие выдало собственнику памятника разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ. Это стало первым шагом на пути к сохранению здания», — говорится в сообщении.