Казанское архиерейское подворье в центре Москвы отреставрируют 

В Москве стартовал первый этап реставрации Казанского архиерейского подворья. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).
«Казанское архиерейское подворье, расположенное по адресу: Ветошный пер., д.11, является объектом культурного наследия регионального значения. Мосгорнаследие выдало собственнику памятника разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ. Это стало первым шагом на пути к сохранению здания», — говорится в сообщении.
С начала образования Москвы и до конца XVII века на данной территории находился Троицкий мужской монастырь, который был приписан к Троице-Сергиевой Лавре. С XVII века подворье стало называться «Казанским подворьем». В XVIII веке, в связи с переводом столицы в Петербург, подворья утратили свое назначение и сделались московскими дворами архиереев и монастырей или сдавались внаем под гостиницы и торговлю, частично продавались. В 1870-е гг. Казанское архиерейское подворье арендовали почетный гражданин Андрей Постников и купец Галактион Хохлов. При них по проекту архитектора Андрея Стратилатова были выстроены трехэтажные каменные постройки с металлической галереей и ажурными ограждениями. Сохранились древние подвалы и коробовые своды.