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Жорес Алфёров перейдёт в Комитет Госдумы по делам СНГ
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Жорес Алфёров перейдёт в Комитет Госдумы по делам СНГ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Госдумы Жорес Алфёров покинет Комитет по образованию и науке и перейдёт в Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Соответствующий проект постановления был принят палатой на пленарном заседании в пятницу.
«Предлагается поддержать предложение вывести депутата Алфёрова Жореса Ивановича из состава Комитета по образованию науке и перевести его в Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками», — сказал первый заместитель председателя Комитета по контролю и Регламенту Александр Курдюмов.
Советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров был избран впервые народным депутатом СССР в 1989 году. В 1995 году учёный был избран в Государственную Думу от движения «Наш дом — Россия», в 1999, 2003, 2007, 2011 и 2016 годах он переизбирался в качестве депутата по партийным спискам КПРФ.
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