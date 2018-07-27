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Новое производство по немецким технологиям готовится к открытию в Вологде
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Новое производство по немецким технологиям готовится к открытию в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Новая жизнь начинается на Вологодском машиностроительном заводе. Новый собственник предприятия планирует запускать производство совместно с немецкой фирмой EagleBurgmann. Ее представители посетили будущую производственную площадку. В Вологде будут выпускать панели управления сухими газодинамическими уплотнениями (СГУ).
Панели СГУ — это сложные устройства, с помощью которых в полости уплотнений компрессоров подается газ, воздух или азот. Это необходимо для правильной и надежной работы сухих уплотнений. Продукция используется в нефтегазовой промышленности, химической, фармацевтической, бумажной, авиакосмической и других отраслях.
На площадях бывшего ВМЗ сейчас готовится к открытию новый цех. Для выпуска оборудования необходимо создать особые условия. Крайне важно соблюдать температурный режим, влажность в производственных помещениях. Эти параметры проверили представители компании-партнера из Германии.
«По итогам визита представители немецкой стороны высоко оценили степень готовности площадки. Запуск нового производства запланирован на 4-й квартал 2018 года, контроль над качеством и соблюдением технологий производства будет осуществляться самой компанией-партнером», — прокомментировал начальник отдела инвестиций, промышленности и предпринимательства Департамента экономического развития Вологды Вадим Уханов.
Напомним, Вологодский машиностроительный обанкротился в 2016 году. Имущественный комплекс выкупило на торгах научно-производственное объединение машиностроения «СВАРОГ». Компания возобновила производство пищевого емкостного оборудования и цистерн для установки на шасси автомобилей.
Кроме того, предприятие запатентовало и начало поставлять в дальневосточные регионы России снегоуборочные тракторы под маркой «Вологжанин». В настоящее время компания разрабатывает абсолютно новую линейку тракторов, отвечающих современным требованиям. К серийному производству планируется приступить в 2019 году.
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