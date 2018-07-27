Новое производство по немецким технологиям готовится к открытию в Вологде

Новая жизнь начинается на Вологодском машиностроительном заводе . Новый собственник предприятия планирует запускать производство совместно с немецкой фирмой EagleBurgmann. Ее представители посетили будущую производственную площадку. В Вологде будут выпускать панели управления сухими газодинамическими уплотнениями (СГУ).

Панели СГУ — это сложные устройства, с помощью которых в полости уплотнений компрессоров подается газ, воздух или азот. Это необходимо для правильной и надежной работы сухих уплотнений. Продукция используется в нефтегазовой промышленности, химической, фармацевтической, бумажной, авиакосмической и других отраслях.

На площадях бывшего ВМЗ сейчас готовится к открытию новый цех. Для выпуска оборудования необходимо создать особые условия. Крайне важно соблюдать температурный режим, влажность в производственных помещениях. Эти параметры проверили представители компании-партнера из Германии

«По итогам визита представители немецкой стороны высоко оценили степень готовности площадки. Запуск нового производства запланирован на 4-й квартал 2018 года, контроль над качеством и соблюдением технологий производства будет осуществляться самой компанией-партнером», — прокомментировал начальник отдела инвестиций, промышленности и предпринимательства Департамента экономического развития Вологды Вадим Уханов.

Напомним, Вологодский машиностроительный обанкротился в 2016 году. Имущественный комплекс выкупило на торгах научно-производственное объединение машиностроения «СВАРОГ». Компания возобновила производство пищевого емкостного оборудования и цистерн для установки на шасси автомобилей.