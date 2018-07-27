Почему дончане должны мучиться в жару в душных маршрутках и автобусах?

В 2019 году планируется закупить не менее 20 единиц троллейбусов, которые также планируется оборудовать системами кондиционирования воздуха.

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«С 2015 по 2018 годы было приобретено 208 пассажир­ских автобусов большой вместимости и 30 трамваев оборудованных системами кондиционирования воздуха. В 2019 году планируется закупить не менее 20 единиц троллейбусов, которые также планируется оборудовать системами кондиционирования воздуха. Кроме того, с 13 апреля 2018 года Министерство транспорта РФ ввело новые требования к перевозчикам.

Согласно нововведениям, во всех автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутных такси должны быть кондиционеры и системы отопления. Требования стандарта будут реализованы поэтапно. На данный момент проводится конкурс на обслуживание городских маршрутов. Одно из условий — не менее 30% единиц транспорта должны быть оснащены системами кондиционирования.

К 2020 году — 50%, с 2021 года — 75% и к 2022 году — весь подвижной состав 100% должен соответствовать предъ­яв­ляемым требованиям».