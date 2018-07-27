От кого произошли жители Европы

Троянцы, эллины, потомки Иафета, легендарные герои германцев — все они, если верить историкам прошлого, стояли у истоков европейской цивилизации.

Иафет

Согласно Библии, лежащей в основе всей христианской мифологии, единственными прародителями современного человечества могли быть только представители семьи Ноя. У него, согласно 10 главе Бытия, было три сына: Сим , Хам и Иафет. От первого пошли семиты (евреи, арабы, ассирийцы), от второго жители Северной и Восточной Африки — хамиты (египтяне, ливийцы, финикийцы, эфиопы, а также представители негроидной расы). Иафет же известен как прародитель всех белолицых людей на земле (яфетидов). Его разбредшиеся по миру сыновья породили греков, кельтов, германцев, басков, фракийцев, скифов, славян, армян, а также другие народы Европы и близлежащих земель. Эта версия происхождения народов считалась единственно верной в Средние века — в период, когда зарождалась Европа. Все летописи, хроники и генеалогии принимали Иафета за точку отсчета. «Повесть временных лет», например, начинается так: «Начнём повесть сию. По потопе трое сыновей Ноя разделили землю — Сим, Хам, Иафет. И достался восток Симу: Персия , Бактрия… Хаму же достался юг: Египет Эфиопия …Иафету же достались страны запада и север». То, как сыновья Ноя раздели между собой землю, наглядно показывают средневековые карты типа ТО. На них Азия подписана именем Сима, Африка — Хамом, а Европа — Иафетом.

Эллин

Персонажи из 10 главы Бытия часто перекликаются с легендарными прародителями из языческих мифологий народов Европы. Так, Елис, внук Иафета, напоминает родоначальника греческого народа — Эллина, сына Девкалиона (сына Прометея) и Пирры (первой смертной, которую вылепили Боги). Он стал первым царем после Великого потопа, насланного Зевсом, дабы погубить греховное людское поколение. От Эллина и нимфы Орсеиды родились три сына: Дор, Ксуф и Эол. От первого произошли дорийцы, от Эола — эолийцы, от потомков Ксуфа — ионийцы и ахейцы. Все эти народы получили от имени своего прародителя название эллины. Считается, что библейский Елис или Элиса, который в толкованиях к Священному писанию упоминается как прародитель греков, мог быть заимствован из древнегреческого мифа об Эллине.

Римляне, которых на Апеннинах считали пришлым народом, в отличие от местных племен этрусков или лигуров, называли себя потомками троянцев, сбежавших под предводительством героя Энея из обреченной Трои . После долгих странствий они оказались в устье реки Тибр, где и решили поселиться. Эней установил дружеские отношения с местным правителем Латином, который выдал за него свою дочь — Лавинию. Она родила троянцу сына Аскания-Юла, основавшего город Альба-Лонгу в Альбанских горах. Так и жили они там до четырнадцатого поколения, пока при последнем царе Нумиторе, из-за отсутствия у него наследников мужского пола, не разыгралась семейная драма. Его коварный брат Амулий сверг Нумитора с престола, а его дочь отдал в жрицы богини Весты, которые давали обет безбрачия. Так бы и прервалась царская династия, если бы сам бог войны Марс не посетил юную деву. От этой связи родились близнецы — Ромул и Рем, которых Амулий приказал выбросить в Тибр. Но близнецы не погибли, а были найдены и вскормлены волчицей. Дальше история известна. С дядей Ромул и Рем разделались, но решили покинуть Альба-Лонгу и основать новый город. Рем не дожил до этого момента из-за ссоры братьев, а Ромул в 753 году до нашей эры, в третий год шестой Олимпиады основал Вечный город Рим

Брут Троянский

Не все потомки Энея остались в Италии . Среди них был юноша по имени Брут, который по ошибке убил своего отца и был изгнан. После долгих странствий по Тирренскому морю, Северной Африке и Галлии, где им был основан город Тур, он причалил к берегам Британии. Еще во время странствий ему было видение острова, где будут жить его потомки, посланное богиней Дианой. Узнав предназначенную ему землю, он назвал ее в честь себя и стал первым бритским королем (1149 год до н.э. — 1125 год до н.э.). Брут основал город на берегу Темзы, назвал его Troia Nova, то есть «Новая Троя» и сделал своей столицей. Впоследствии, имя было исправлено на Trinovantum, сегодня он известен как Лондон. В центре города Брут якобы воздвиг алтарь богине Диане, в благодарность за ее щедрый дар. Камень этот до сих пор хранится за решеткой в доме 111 на Кэннон-стрит. Согласно местному преданию, если он будет уничтожен, Лондон погрузится под воду. В Средние века лондонский камень обозначал центр Лондона и служил для отсчета расстояний. Впоследствии Брут разделил свои земли между тремя сыновьями: Локрином, которому досталась Англия , Албанактом (Шотландия) и Камбером (Уэльс). Легенда о троянском происхождении британцев впервые появилась в Historia Britonum, написанной в IX веке нашей эры валлийцем Неннией. Она стала известной, благодаря Гальфриду Монмутскому — историку XII века, создателю «Истории королей Британии» и «Жизни Мерлина».