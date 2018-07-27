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Мечтал о мускулах: увлечённый спортом новосибирец попался на контрабанде стероидов
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Мечтал о мускулах: увлечённый спортом новосибирец попался на контрабанде стероидов 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Суд приговорил 28-летнего новосибирца Альберта Уварова к условному сроку за контрабанду сильнодействующих веществ из Белоруссии — весной этого года полицейские задержали его на почте после получения посылки со стероидами.
«Вообще он, как [сам] пояснял, занимается спортом в тренажёрном зале и для повышения результатов, набора мышечной массы стал искать магазины по продаже анаболических стероидов. Нашёл сайт, где были предложения по продаже стероидов и готовые курсы. Он выбрал один из готовых курсов и заказал», — рассказал корреспонденту НГС помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска, гособвинитель по делу Александр Сапрыкин.
Как следует из материалов уголовного дела, 2 февраля подсудимый в переписке договорился о покупке стероидов. На следующий день через Яндекс. Деньги он перевёл отправителю 12 285 рублей.
В тот же день ему отправили из Белоруссии посылку с препаратами, которые содержат сложные эфиры тестостерона, тренболона, метандиенон и станозолол, рассказал гособвинитель.
По его словам, 3 марта Альберт Уваров получил посылку в почтовом отделении на улице Большевистской. После этого его сразу же задержали полицейские, к которым поступила оперативная информация о том, что новосибирцу должна прийти партия стероидов из-за границы. В посылке оказалось несколько сотен таблеток в блистерах и около двух десятков ампул с жидкостями.
Получатель написал явку с повинной и полностью признал свою вину. Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел его дело в особом порядке.
Как уточнил Александр Сапрыкин, гособвинение настаивало на реальном сроке — 3 годах колонии общего режима, но суд выбрал более мягкое наказание. В четверг, 26 июля, он приговорил Альберта Уварова к 3 годам лишения свободы условно по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Связаться с фигурантом дела корреспонденту НГС не удалось.
Ранее в Новосибирске завершился суд над 40-летним тяжелоатлетом, который заказывал за границей и продавал стероиды: спортсмен получил 4 года 10 месяцев колонии строгого режима.
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