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С. Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ
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С. Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города посетить фестиваль «Вдохновение», который проходит на ВДНХ. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«На ВДНХ сейчас идет IV Международный фестиваль «Вдохновение». В этом году он посвящен театру: классика, авангард, шоу под открытым небом», — написал мэр.
Он добавил, что специально ко дню рождения ВДНХ французский театр подготовил «Космическую Одиссею» с фантастическими трюками и парящими фигурами.
Международный фестиваль искусств «Вдохновение» в 2018 г. проходит с 20 июля по 5 августа на территории ВДНХ. Выставка в этом году отмечает свой 79-й день рождения.
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