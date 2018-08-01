С. Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей города посетить фестиваль «Вдохновение», который проходит на ВДНХ. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«На ВДНХ сейчас идет IV Международный фестиваль «Вдохновение». В этом году он посвящен театру: классика, авангард, шоу под открытым небом», — написал мэр.

Он добавил, что специально ко дню рождения ВДНХ французский театр подготовил «Космическую Одиссею» с фантастическими трюками и парящими фигурами.

Международный фестиваль искусств «Вдохновение» в 2018 г. проходит с 20 июля по 5 августа на территории ВДНХ. Выставка в этом году отмечает свой 79-й день рождения.