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Новым советником председателя правления МТС Банка стала Оксана Панченко
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Новым советником председателя правления МТС Банка стала Оксана Панченко 

Банки.ру 2 часа назад
Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Панченко будет курировать инвестиционно-корпоративное направление.
«Оксана Панченко работает в банковской сфере более 20 лет. Ее управленческий опыт будет полезен МТС Банку, который поэтапно развивает инвестиционный и корпоративный блоки», — отмечается в пресс-релизе.
Ранее, с 2008 года по февраль 2017 года, она являлась руководителем дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов и членом правления «Райффайзенбанк». C марта по июль 2017 года возглавляла корпоративный блок в составе правления «Банк «Санкт-Петербург». С сентября 2017 по июль 2018 года. курировала корпоративный бизнес Глобэксбанка.
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